Steam rompe récord histórico con 41,6 millones conectados en simultáneo

Battlefield 6, de EA.

Steam, la reconocida plataforma de videojuegos para PC gestionada por Valve, estableció un nuevo récord al alcanzar 41.666.455 usuarios conectados simultáneamente el 12 de octubre de 2025. Este acontecimiento se produjo tras el exitoso lanzamiento de Battlefield 6, que rápidamente se transformó en uno de los juegos más concurridos y propulsó notablemente la popularidad del servicio.

Este aumento no solo supera todos los registros previos, sino que confirma una tendencia de crecimiento constante durante los últimos cinco años, periodo en el que Steam se ha mantenido como referente en el ámbito de los videojuegos para PC.

La influencia de Battlefield 6 en las cifras de Steam

Este 10 de octubre Electronic Arts lanzó Battlefield 6 en Steam, lo que generó un pico inmediato de 747.440 jugadores simultáneos en sus primeras 24 horas. Este dato posicionó al juego como el decimocuarto título con mayor cantidad de jugadores concurrentes en la historia de la plataforma y contribuyó a un aumento brusco en el tráfico.

El efecto de Battlefield 6 no se limitó al primer día. La incorporación de nuevos jugadores y el regreso de usuarios habituales generaron una dinámica que llevó a Steam a superar la marca de los 41 millones de usuarios conectados, una cifra que hasta ese momento parecía reservada a los títulos más icónicos.

Un ascenso constante a lo largo de cinco años

Si miramos hacia 2020, el número de jugadores simultáneos en Steam rondaba los 19 millones. En los años siguientes, el crecimiento fue sostenido y notable: aproximadamente 28 millones en 2022, 30 millones en 2023, 39.2 millones en 2024, hasta alcanzar el récord reciente de 41.6 millones. El incremento, superior al 100 % en apenas cinco años, constituye una consolidación notable para una plataforma digital de videojuegos, especialmente considerando la competencia en el sector y la proliferación de servicios en línea en la última década.

Este crecimiento responde a varias razones. Steam ha logrado captar el interés de jugadores veteranos y atraer a nuevos usuarios, facilitando el acceso a los juegos de PC mediante una plataforma estable, confiable y práctica. Lejos de ser un espacio pensado solo para usuarios avanzados, Steam ha evolucionado hasta convertirse en un entorno accesible, con una interfaz sencilla, soporte técnico efectivo y una amplia variedad de títulos.

Impacto en los jugadores y la industria de videojuegos

El crecimiento de Steam y del juego en PC ha transformado el panorama de la industria. Lo que antes presentaba barreras tecnológicas y cierta complejidad ahora es percibido como un entorno más accesible. Para millones de usuarios, especialmente durante la pandemia de 2020, Steam se convirtió en una vía de entretenimiento, interacción y escape.

No obstante, este notable crecimiento también plantea ciertos desafíos. La afluencia masiva de usuarios puede afectar la calidad del servicio en momentos de alta demanda y representa un entorno cada vez más competitivo para los desarrolladores independientes, quienes deben luchar por visibilidad ante los grandes lanzamientos respaldados por editoras consolidadas.

Los datos y tendencias acompañan este fenómeno: en solo dos años, entre enero de 2024 y octubre de 2025, se sumaron unos diez millones de jugadores concurrentes en Steam. La plataforma continúa reforzando su imagen de plataforma orientada al cliente, una estrategia que, según cifras de la empresa y expertos del sector, ha sido crucial para mantener la lealtad de una comunidad en constante crecimiento y diversificación.