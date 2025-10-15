El jefe de Assassin’s Creed abandona Ubisoft tras casi veinte años

Assassin’s Creed Shadows, de Ubisoft.

Después de casi veinte años dedicado a Ubisoft y a la saga Assassin’s Creed, Marc-Alexis Coté ha finalizado oficialmente su vínculo con la compañía. El ejecutivo, quien ha sido una figura clave en el diseño, dirección y producción de la franquicia, decidió no aceptar un puesto de liderazgo en Vantage Studios, la nueva subsidiaria formada en alianza con Tencent. Este cambio se produce en el contexto de una significativa reestructuración organizacional en Ubisoft y marca el comienzo de una etapa diferente para una de sus series más reconocidas.

Salida de Marc-Alexis Coté y creación de Vantage Studios

La renuncia de Marc-Alexis Coté ocurre apenas dos semanas después de que Vantage Studios iniciara sus operaciones. Este nuevo estudio surge tras una inversión de aproximadamente 1.250 millones de dólares por parte de Tencent. Vantage Studios no solo estará a cargo del desarrollo futuro de Assassin’s Creed, sino también de otras franquicias importantes como Rainbow Six Siege y Far Cry. Esta decisión forma parte de una estrategia de Ubisoft para descentralizar sus operaciones, brindando mayor autonomía a los equipos creativos responsables de cada serie.

De acuerdo con comunicados internos y correos electrónicos dirigidos a los empleados, se ofreció a Coté un puesto de liderazgo para involucrarse en la dirección estratégica de Vantage Studios y el futuro de Assassin’s Creed. Sin embargo, el creativo rechazó estas ofertas, expresando, según los directivos, sus propias prioridades y expectativas respecto a la nueva subsidiaria y su futuro.

Dentro de Ubisoft, Vantage Studios ha sido presentado como el responsable de llevar Assassin’s Creed a un nuevo nivel, desarrollando experiencias que evolucionen a partir de las opiniones de los jugadores y explorando nuevas posibilidades narrativas y jugables. La salida de Coté representa un desafío para este objetivo, considerando la experiencia y el vínculo que aportó a la serie desde Assassin’s Creed: Brotherhood.

Consecuencias para la franquicia y repercusiones en la comunidad

Marc-Alexis Coté ha sido una de las caras más reconocidas de Assassin’s Creed durante los últimos años, comenzando como ingeniero de software en Ubisoft y avanzando hasta ocupar cargos de dirección y producción. Jugó un papel fundamental en títulos como Assassin’s Creed III, donde fue codirector, y especialmente como productor principal desde 2014 en adelante. Bajo su supervisión, la saga no solo creció en número de entregas, sino que también experimentó mejoras en calidad, innovación y exploración de nuevos formatos, desde relatos clásicos hasta propuestas de mundo abierto más ambiciosas.

La empresa sostiene que la sólida base construida por Coté permitirá a los equipos continuar expandiendo la franquicia. Sin embargo, la dirección que tomará Assassin’s Creed bajo la gestión de Vantage Studios y la participación accionaria de Tencent genera incertidumbre sobre si se mantendrán o cambiarán los principios y enfoques que caracterizaron la serie hasta ahora.

Tendencias actuales y repercusión en la industria del videojuego

La estrategia de transferir franquicias icónicas a estudios parcialmente externos o en asociación con grandes inversores como Tencent es cada vez más común en la industria del videojuego a nivel mundial. Las recientes reestructuraciones y la llegada de empresas como Tencent reflejan una transición de modelos de desarrollo centralizados hacia esquemas más globales y descentralizados. En este contexto, los equipos adquieren más recursos y autonomía, aunque también quedan sujetos a la influencia de nuevos actores corporativos.

El volumen de la inversión realizada por Tencent y la rapidez con la que se ha implementado la reorganización –menos de un mes desde el anuncio hasta la puesta en marcha de Vantage Studios– han generado opiniones diversas entre empleados y aficionados. Para muchos trabajadores de Ubisoft, la partida de figuras como Marc-Alexis Coté refuerza la percepción de una pérdida de identidad y continuidad creativa, mientras que otros ven en el nuevo liderazgo una posibilidad para revitalizar franquicias que, con el tiempo, han sido objeto de críticas por su falta de innovación.

De manera práctica, estos cambios afectan tanto a los desarrolladores como a la comunidad de jugadores, ya que las modificaciones en el liderazgo y el modelo organizativo inciden directamente en los resultados de los productos finales. Desde la elección de temas, la construcción de personajes y los estilos narrativos, hasta la frecuencia y el formato de lanzamientos, la nueva etapa que comienza para Assassin’s Creed es observada por muchos como un proceso que será evaluado detalladamente tanto por creadores como por jugadores.