Out of Bounds 2025: un recorrido por el nuevo showcase de juegos indie

El evento digital Out of Bounds, organizado por Entalto Publishing y GGTech, reunió a algunos de los estudios más innovadores del panorama español. Durante la presentación se revelaron cinco nuevos juegos y se mostraron seis nuevos tráilers, consolidando la muestra como un escaparate para títulos originales, disruptivos y que, quizás, no tienen la exposición de otras grandes entregas. Además, se anunció que la versión física de Out of Bounds se celebrará dentro del BCN Game Fest, del 10 al 12 de octubre en Barcelona, donde el público podrá probar todos los juegos.

Entre los proyectos presentados destacan nombres como Project BLUR de Maboroshi Artworks, FRAME ZERO de DALOAR, Tenebrea de Bowl of Tentacles, Traces of Gods de Kraken Empire, y Empire in Decay de Siesta Games. También se mostraron Broken Race de 4Krisis, SPYYN e HYPERWIRED de SIDRALGAMES, Crimanimals de Oink Studio, DETOUR de A la Fresca Studio, TPK de GGTech Studios y un nuevo DLC de Two Strikes por Entalto Publishing en colaboración con Baki Hanma. La variedad de estilos y géneros subraya la vitalidad y diversidad del desarrollo independiente español.

Según Enrique Martínez, cofundador y director ejecutivo de Entalto, Out of Bounds nace para dar voz a desarrolladores emergentes y destacar juegos que merecen más atención, sean o no parte del catálogo de la editorial. La iniciativa refleja el compromiso de Entalto y GGTech con una industria más equitativa y creativa, apostando por nuevos talentos y experiencias únicas. Ambos estudios reafirman su objetivo de conectar con el público global y demostrar el potencial de la escena española en el ámbito internacional.

A continuación, el listado de títulos que se presentó en el evento con una breve descripción de cada uno:

Frame Zero - DALOAR

Frame Zero

Un exorcista muere bajo circunstancias extrañas y un equipo de periodistas entra donde no debería. En el edificio del Padre Gabriele Amorth, Emma Sullivan y su camarógrafo Daniel Foster descubren que todos los vecinos están muertos y que algo quedó atrapado allí arriba. Amorth murió en pleno ritual, intentando salvar a una niña poseída que la Iglesia había olvidado… y que ahora ha despertado. Emma desaparece, y Daniel deberá abrirse paso entre la oscuridad, con su cámara como única defensa.

Tenebrea - Bowl of Tentacles

Tenebrea

Inspirado en hechos reales y ambientado en una residencia estudiantil de Valencia, Tenebrea combina exploración, terror psicológico y misterio. Con tu teléfono como linterna y detector de energía, deberás recorrer pasillos que murmuran, resolver acertijos y enfrentarte a presencias que desdibujan los límites entre lo real y lo imposible. Cada paso hacia adelante se siente como uno más dentro de una pesadilla.

TPK - GGTech Studios

TPK

Bienvenido a TPK, el caos cooperativo donde la fantasía oscura se cruza con la estupidez humana. Hasta cinco jugadores se lanzan a mazmorras generadas por un Lich enloquecido, entre trampas, monstruos de carne y físicas que convierten cada error en una catástrofe gloriosa. Aquí la cooperación dura poco: alguien roba comida, otro activa una trampa, y todos terminan ardiendo “por accidente”. Todo se derrumba… y no podrás evitar reírte mientras vuelves a intentarlo.

project BLUR - Maboroshi Artworks

Project BLUR (título provisional)

De los creadores de Last Time I Saw You llega un nuevo proyecto envuelto en misterio. Una cámara, la noche, y una promesa de algo que todavía no estamos preparados para ver.

Traces of Gods - Kraken Empire

Traces of Gods

Conviértete en una deidad y desata tu poder sobre el campo de batalla. En Traces of Gods, cada trazo de tu pincel divino crea fortalezas, despierta ejércitos y lanza hechizos capaces de reescribir el destino. Un juego de acción y estrategia donde la creación y la destrucción caminan de la mano, y cada victoria se convierte en leyenda.

DETOUR - A LA FRESCA STUDIO

DETOUR

Un viaje solitario por carreteras olvidadas. DETOUR te pone al volante de una aventura de ciencia ficción donde tu camión es tu hogar, tu refugio y tu herramienta de supervivencia. Administra recursos, mejora tu vehículo y sigue las huellas de una civilización dominada por la inteligencia artificial. El camino no está trazado: lo dibujas con cada decisión.

HYPERWIRED - SIDRALGAMES

HYPERWIRED

Una nave, un cable, y un universo en constante cambio. HYPERWIRED propone una experiencia de disparos espaciales donde debes conectarte para recargar energía mientras sobrevives a oleadas enemigas. Cada mejora y sinergia transforma tu nave en una máquina de precisión... si logras mantenerla enchufada el tiempo suficiente.

Empire in Decay - Siesta Games

Empire in Decay

Empire in Decay combina la estrategia del ajedrez con la imprevisibilidad del roguelike y la táctica de los juegos de cartas. Viaja por los distritos de Daandria, enfrenta combates por turnos, mejora tus unidades y construye un mazo que te lleve hasta el trono imperial. Cada decisión puede ser la que incline el tablero a tu favor… o te condene al olvido.

Crimanimals - Oink Studios

Crimanimals

Un grupo de animales ladrones se embarca en una misión legendaria: robar la Dorada Lata de Atún. Crimanimals mezcla humor, puzzles y acción estilo cómic en una serie de escenarios que recuerdan a una sala de escape animada. Rómpete la cabeza, sigue las huellas y demuestra que hasta los más torpes pueden ser criminales de élite.

Broken Race - 4KRISIS

Broken Race

La carrera nunca termina… y quizá tampoco la cordura. En Broken Race, cada vuelta en la oscuridad te empuja más allá del límite. Este arcade con mecánicas roguelike te obliga a reaccionar rápido, esquivar enemigos y mantenerte despierto mientras el cansancio deforma la realidad. Tu rival más peligroso no está en la pista: está en tu mente.

SPYYN - SIDRALGAMES

SPYYN

Los discos cobran vida en SPYYN, un frenético boss rush musical donde girar es sobrevivir. Dispara al ritmo, desbloquea mejoras y enfrenta versiones más duras en los B-Sides. Cada vinilo es un desafío, cada pista una nueva batalla para tu colección sonora.

Two Strikes: Baki Hanma DLC - RetroReactor

Two Strikes: Baki Hanma DLC

El mundo de Two Strikes recibe a Baki Hanma, el adolescente más fuerte del planeta. Con nuevos movimientos, animaciones y un escenario inédito —la Arena Subterránea—, este DLC introduce al ícono del anime en combates de pura brutalidad. Baki llega para demostrar que la fuerza no se hereda: se forja a golpes.