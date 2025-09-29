Silent Hill f supera el millón de copias en tiempo récord y eclipsa al remake de Silent Hill 2

Silent Hill f, de NeoBards Entertainment.

El último lanzamiento de la reconocida saga de terror, Silent Hill f, ha alcanzado un importante logro al vender más de un millón de copias en tan solo cuatro días tras su estreno el 25 de septiembre de 2025. Superando el ritmo de ventas del remake de Silent Hill 2 del año anterior, el nuevo título ha captado la atención tanto de seguidores de toda la vida como de nuevos jugadores, según confirmó la propia Konami.

El surgimiento de un éxito sin precedentes

Silent Hill f, desarrollado por el estudio NeoBards Entertainment, se convierte en la entrega de la saga que más rápido ha alcanzado el millón de unidades vendidas. Esta cifra fue confirmada tanto en comunicados oficiales de Konami como en mensajes de celebración de NeoBards en redes sociales, agradeciendo la gran respuesta internacional de los seguidores.

El juego, ambientado en la era Showa de Japón, relata la historia de la estudiante de secundaria Shimizu Hinako, quien se enfrenta a una inquietante versión de su pueblo natal, Ebisugaoka, luego de la aparición de una misteriosa niebla.

El notable debut de Silent Hill f contrasta con el éxito ya significativo del remake de Silent Hill 2, que fue lanzado en octubre de 2024 y alcanzó cifras de ventas similares en un período ligeramente más prolongado. Konami enfatizó que las ventas de la nueva entrega no solo equiparan, sino que superan el ritmo de su predecesor en todas las regiones, incluido Japón.

Silent Hill f

Alcance global y reacción de la comunidad

El impacto de Silent Hill f se extiende más allá de Japón, abarcando todos los principales mercados de videojuegos. Konami subrayó que la recepción ha superado las expectativas en cada región, lo que se refleja tanto en las cifras de ventas como en la presencia en redes sociales. Los desarrolladores también agradecieron explícitamente a los jugadores por su apoyo, recalcando el papel clave de la comunidad en el éxito inmediato del juego.

Miles de reseñas positivas en Steam consolidan a Silent Hill f como un fenómeno dentro del género de terror en los videojuegos. Para muchos seguidores, este logro representa la revitalización de una franquicia histórica cuyas entregas recientes no siempre habían conseguido captar el entusiasmo original.

Que el juego haya logrado impresionar tanto al público general como a la crítica especializada evidencia, para la industria, la relevancia sostenida de las narrativas de terror bien elaboradas y la importancia de innovar dentro de franquicias establecidas.

Patrones de consumo y tendencias en la industria

La información publicada por Konami indica un nuevo patrón de consumo en torno a sagas emblemáticas del terror, donde los remakes y las nuevas entregas pueden potenciarse mutuamente en términos de éxito comercial si generan suficiente anticipación previa. Silent Hill f, lejos de ser solo un spin-off, amplía el universo narrativo y ofrece un enfoque diferente sin perder la esencia que hizo famosa a la saga, aspecto señalado tanto por los desarrolladores como por las opiniones de los usuarios.

La comparación directa con el remake de Silent Hill 2 resalta la capacidad de la franquicia para reinventarse y seguir atrayendo atención de manera masiva. El notable éxito inicial de Silent Hill f servirá de referencia para futuros lanzamientos tanto en la propia serie como en otros proyectos del género de terror.