Malditos Nerds

The Mandalorian and Grogu, la nueva película del universo de Star Wars, presenta su primer adelanto

El film dirigido por Jon Favreau busca renovar el universo Star Wars tras las últimas películas divisorias

Por Gustavo Robles

The Mandalorian And Grogu presenta su primer tráiler.

La llegada del primer tráiler oficial de The Mandalorian and Grogu confirmó el regreso de Pedro Pascal en el papel de Din Djarin y de su famoso compañero Grogu, conocido popularmente como Baby Yoda, al universo de Star Wars. La película, dirigida por Jon Favreau y con estreno mundial previsto para el 22 de mayo de 2026, ofrece una continuación natural del éxito alcanzado por la serie en Disney+, consolidando la apuesta de la franquicia por historias originales fuera de la última trilogía cinematográfica.

Junto a Pascal, el elenco incorpora figuras reconocidas como Sigourney Weaver, quien interpreta a una líder de la Nueva República, y Jeremy Allen White, en el papel de Rotta el Hutt, hijo del célebre Jabba. La trama se sitúa tras la caída del Imperio, cuando los vestigios de los antiguos enemigos todavía amenazan la frágil paz y la Nueva República recurre a aliados inesperados.

Influencia de la serie y transición a la pantalla grande

Durante tres temporadas, The Mandalorian se estableció como uno de los mayores éxitos de Disney+, atrayendo tanto a nuevos espectadores como a fanáticos de larga data de Star Wars. Pedro Pascal, interpretando al misterioso cazarrecompensas Din Djarin, y Grogu, un pequeño ser sensible a la Fuerza, desarrollaron una relación que combinó acción, emotividad y aventura en la galaxia.

El anuncio de la adaptación cinematográfica se realizó en enero de 2024, generando altas expectativas no solo por la continuidad de la historia, sino también por la posibilidad de profundizar en el universo Star Wars con mayor escala y presupuesto.

Para millones de seguidores, la película representa una expansión fundamental de la narrativa que revitalizó la saga tras la recepción desigual de la última trilogía. La producción estará a cargo de Jon Favreau, acompañado por Dave Filoni en el guion y Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

The Mandalorian and Grogu (Captura
The Mandalorian and Grogu (Captura de tráiler oficial)

Nuevos personajes e historias

Uno de los elementos más destacados del tráiler es la inclusión de personajes inéditos y la reaparición de figuras conocidas. Sigourney Weaver, célebre por su papel en la saga Alien, se suma como una experimentada piloto y líder de la Nueva República, aportando un perfil de heroína diferente al universo. Jeremy Allen White interpreta a Rotta el Hutt, hijo de Jabba, reforzando la presencia de los Hutt en la cronología posterior al Imperio.

En las primeras imágenes, tanto Mando como Grogu enfrentan diversos obstáculos, que van desde criaturas gigantes al estilo Rancor, peleas en una arena y la caída espectacular de un AT-AT imperial por una montaña. El filme también anticipa la aparición de personajes populares como Babu Frik, introducido en The Rise of Skywalker, y Zeb Orrelios, procedente de la serie animada Star Wars Rebels.

Contexto de la Nueva República y los supervivientes del Imperio

La historia se desarrolla en un momento crucial del universo Star Wars: después de la derrota del Imperio y el surgimiento de la Nueva República. Aunque los líderes rebeldes han alcanzado la victoria, diversos señores de la guerra imperiales continúan operando en zonas alejadas de la galaxia. Según la sinopsis oficial, la Nueva República, aún en proceso de estabilización, contrata a Din Djarin y Grogu como elementos clave para preservar la frágil paz.

The Mandalorian and Grogu no solo marca el regreso de los personajes más queridos, sino que también plantea una renovada exploración del conflicto y las esperanzas en Star Wars, reuniendo figuras centrales y nuevas alianzas en una narrativa que busca equilibrar la nostalgia, la innovación y la profundidad dramática.

