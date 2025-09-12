Malditos Nerds

Slay the Spire 2 retrasa su acceso anticipado hasta marzo de 2026

El estudio Mega Crit decidió reprogramar la fecha tras discutir internamente el estado del proyecto

Por Lucas Rivarola

Slay the Spire 2, de
Slay the Spire 2, de Mega Crit.

El lanzamiento en acceso anticipado de Slay the Spire 2 para PC, que muchos seguidores esperaban para 2025, ha sido postergado oficialmente por su desarrollador, Mega Crit, hasta marzo de 2026. El equipo explicó que necesita más tiempo para perfeccionar el juego y añadir novedades que lo distingan de su antecesor. De este modo, buscan ofrecer una experiencia de alta calidad que satisfaga tanto a los fanáticos como a quienes se acercan por primera vez a la saga.

Razones que explican el retraso en el lanzamiento

Mega Crit ha declarado públicamente que no existe una única razón significativa detrás del aplazamiento del acceso anticipado de Slay the Spire 2. Según su comunicado, han influido factores personales entre los miembros del equipo y una tendencia constante a querer mejorar el producto con nuevas ideas. Este método de trabajo iterativo, donde a menudo surgía la pregunta “¿y si añadimos esto?”, ha provocado la acumulación de nuevas características y la necesidad de pulirlas antes del debut.

Por otro lado, el aplazamiento no se relaciona con actividades externas como la fabricación de productos promocionales o la organización de eventos comunitarios, tareas que son gestionadas por terceros y no han desviado recursos del desarrollo principal.

Slay the Spire 2, de
Slay the Spire 2, de Mega Crit.

Contenidos y características en desarrollo

Gracias a este tiempo adicional, Mega Crit está incorporando contenido significativamente más amplio que el de la primera entrega de la franquicia. Entre las principales novedades destaca la inclusión de lo que llaman “Acts alternativos”. Una vez desbloqueados, el jugador podrá acceder aleatoriamente a una de dos rutas, cada una con ambientes, enemigos, eventos y jefes completamente distintos, lo que incrementa la variedad entre partidas.

Además, se han presentado dos variantes para el primer acto: Overgrowth, que transportará al jugador a ruinas cubiertas de vegetación y fauna exótica, y Underdocks, que propone un entorno subterráneo acuático poblado por criaturas mutantes y personajes marginales. Este diseño busca renovar la jugabilidad y extender la vida útil del título, elemento fundamental en los juegos del género roguelike deckbuilder.

Aunque la comunidad esperaba poder jugar Slay the Spire 2 hacia finales de 2025, la promesa es ofrecer un producto más refinado y con más funcionalidades en marzo de 2026, cuando estará disponible en Steam para PC.

Respuesta de la comunidad y repercusión en el mercado

Desde su anuncio, Slay the Spire 2 se posicionó rápidamente entre los juegos más esperados de Steam, alcanzando el octavo lugar en la lista de deseados. La respuesta por parte de la comunidad fue inmediata, en parte debido a la popularidad del primer título.

La noticia del retraso ha generado sentimientos encontrados, combinando comprensión y decepción. Para muchos jugadores, la espera significa una pausa forzada, aunque la perspectiva de un producto final de mayor calidad ha ayudado a disminuir la frustración. Por otro lado, la honestidad del equipo respecto a las causas del retraso y su apertura a comunicarse sobre el proceso generó empatía entre sus seguidores.

Sin embargo, el nuevo calendario modifica también las expectativas en el mercado: el lanzamiento de Slay the Spire 2 ahora será cercano al de otros títulos de gran repercusión como GTA 6, lo que podría afectar la visibilidad del juego durante su estreno. Este tipo de coincidencias, comunes en la industria, exige que tanto estudios pequeños como grandes planifiquen cuidadosamente sus lanzamientos.

