Malditos Nerds

Among Us recibe un crossover gratuito con Genshin Impact por tiempo limitado

Durante un mes, los jugadores podrán obtener gratis un set de cosméticos basados en Paimon solo por iniciar sesión en Among Us

Por Lucas Rivarola

Guardar
Among Us, de Innersloth.
Among Us, de Innersloth.

En una decisión inesperada pero bien recibida por la comunidad de jugadores, Innersloth y HoYoverse anunciaron un crossover gratuito entre Among Us y Genshin Impact. Desde el 10 de septiembre y por tiempo limitado, los jugadores que inicien sesión en Among Us podrán personalizar a sus personajes con un conjunto de cosméticos inspirados en Paimon, la compañera del juego de HoYoverse.

Esta colaboración, disponible hasta el 10 de octubre, representa un momento importante para ambos títulos y aporta un elemento adicional a las partidas de deducción social al introducir uno de los personajes más reconocidos de Genshin Impact.

Cronología de la colaboración entre Among Us y Genshin Impact

El anuncio oficial del crossover sorprendió tanto a los seguidores de Among Us como a los de Genshin Impact. No es la primera ocasión en la que Innersloth, el estudio responsable de Among Us, realiza eventos de colaboración; en el pasado, ha habido ediciones temáticas relacionadas con franquicias como Destiny 2, Ace Attorney, e incluso producciones independientes como The Binding of Isaac.

No obstante, la llegada de Paimon tiene una importancia especial, ya que coincide con la actualización Luna I de Genshin Impact, considerada una de las expansiones de contenido más relevantes del juego. Los usuarios de Among Us pueden obtener gratuitamente una peluca y un disfraz de Paimon, además de la placa “Crest of the Best Travel Companion”, simplemente con iniciar sesión antes del 10 de octubre de 2025. Después de esa fecha, estos objetos dejarán de estar disponibles en el inventario de recompensas gratuitas.

Among Us, de InnerSloth.
Among Us, de InnerSloth.

Cómo participar y conseguir los cosméticos

El procedimiento para obtener los nuevos objetos es directo: basta con ingresar al juego Among Us durante el período de la promoción, que comienza hoy 10 de septiembre y finalizará el 10 de octubre de 2025. Al hacerlo, los jugadores recibirán automáticamente el set de cosméticos de Paimon, el cual incluye una peluca colorida, un disfraz que reproduce el atuendo de la pequeña acompañante flotante y una placa de nombre conmemorativa.

Estos artículos podrán utilizarse libremente en las partidas, permitiendo a los usuarios distinguirse en las reuniones de emergencia características de Among Us. No se requieren compras ni pasos adicionales para acceder a la oferta, la cual es totalmente gratuita y exclusiva para quienes se conecten durante el periodo establecido.

Es importante destacar que, una vez pasada la fecha límite, ya no será posible obtener estas recompensas, lo que incentiva a los fanáticos interesados en opciones de personalización únicas a participar a tiempo. Entre los jugadores, existe cierta inquietud debido a eventos similares anteriores, en los cuales los objetos cosméticos ganaron valor entre la comunidad después de finalizada la promoción.

Impacto en la comunidad y perspectivas para futuros eventos

El crossover gratuito no solo representa una oportunidad de promoción cruzada, sino que también refleja la tendencia en la industria de los videojuegos hacia una mayor interoperabilidad entre distintos títulos y marcas. Para los jugadores más jóvenes y los usuarios ocasionales, estos eventos facilitan el descubrimiento de juegos que quizá no habrían probado en circunstancias normales, ampliando así la base de usuarios y renovando el interés en títulos con largo tiempo en el mercado.

Sin embargo, algunos usuarios expresan preocupación por el carácter temporal de estas recompensas cosméticas, lamentando no poder adquirirlas después del evento, una situación habitual en este tipo de promociones pero que puede generar frustración entre quienes no logran conectarse dentro del plazo establecido. Aun así, este tipo de campañas ha demostrado ser exitoso, según cifras de participación de colaboraciones pasadas entre Among Us y otras franquicias.

Temas Relacionados

Among UsGenshin ImpactInnerslothHoYoversemalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Dambuster Studios revela pistas sobre Dead Island 3 y celebra el éxito de la saga

La saga Dead Island cumple 14 años y supera los 20 millones de jugadores en su exitosa segunda entrega

Dambuster Studios revela pistas sobre

The Rip, el thriller policial protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck, presenta su tráiler

La nueva película dirigida por Joe Carnahan se estrena el 16 de enero de 2026 y explora la corrupción policial

The Rip, el thriller policial

REVIEW | Super Robot Wars Y: mechas, estrategia y mucho fan service

Super Robot Wars Y es la nueva entrega de una histórica franquicia que trae sagas de mechas y robots a un juego de estrategia y novela visual

REVIEW | Super Robot Wars

Star-Crossed World, la nueva experiencia de Kirby and the Forgotten Land

Kirby llega a Nintendo Switch 2 con una experiencia que suma contenido pero no justifica estas ediciones actualizadas a la nueva consola

Star-Crossed World, la nueva experiencia

Digimon Story: Time Stranger confirma el lanzamiento de una demo

La demo gratuita de Digimon Story: Time Stranger permitirá evaluar mecánicas y novedades antes del estreno

Digimon Story: Time Stranger confirma

ANIME

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

PELÍCULAS

The Rip, el thriller policial

The Rip, el thriller policial protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck, presenta su tráiler

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ logra apertura récord de $83 millones y marca un hito en la franquicia

REVIEW | El Conjuro 4: Últimos Ritos - Cameos de nuestras entidades favoritas y los mismos Warren de siempre

James Gunn confirma ‘Superman: Man of Tomorrow’ con David Corenswet para julio e 2027

Entrevistamos a Jay Roach, director de la película The Roses

SERIES

La serie de God of

La serie de God of War comenzará su rodaje a principios del año próximo

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodios 1, 2 y 3: El New Game Plus de James Gunn

Entrevistamos a Michael Cyril Creighton, actor de la serie Only Murders in the Building

Life is Strange: la icónica franquicia de Square Enix confirma que tendrá una serie

The Paper, el spin-off continuación de The Office, confirma que tendrá una segunda temporada