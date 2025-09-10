Among Us recibe un crossover gratuito con Genshin Impact por tiempo limitado

Among Us, de Innersloth.

En una decisión inesperada pero bien recibida por la comunidad de jugadores, Innersloth y HoYoverse anunciaron un crossover gratuito entre Among Us y Genshin Impact. Desde el 10 de septiembre y por tiempo limitado, los jugadores que inicien sesión en Among Us podrán personalizar a sus personajes con un conjunto de cosméticos inspirados en Paimon, la compañera del juego de HoYoverse.

Esta colaboración, disponible hasta el 10 de octubre, representa un momento importante para ambos títulos y aporta un elemento adicional a las partidas de deducción social al introducir uno de los personajes más reconocidos de Genshin Impact.

Cronología de la colaboración entre Among Us y Genshin Impact

El anuncio oficial del crossover sorprendió tanto a los seguidores de Among Us como a los de Genshin Impact. No es la primera ocasión en la que Innersloth, el estudio responsable de Among Us, realiza eventos de colaboración; en el pasado, ha habido ediciones temáticas relacionadas con franquicias como Destiny 2, Ace Attorney, e incluso producciones independientes como The Binding of Isaac.

No obstante, la llegada de Paimon tiene una importancia especial, ya que coincide con la actualización Luna I de Genshin Impact, considerada una de las expansiones de contenido más relevantes del juego. Los usuarios de Among Us pueden obtener gratuitamente una peluca y un disfraz de Paimon, además de la placa “Crest of the Best Travel Companion”, simplemente con iniciar sesión antes del 10 de octubre de 2025. Después de esa fecha, estos objetos dejarán de estar disponibles en el inventario de recompensas gratuitas.

Cómo participar y conseguir los cosméticos

El procedimiento para obtener los nuevos objetos es directo: basta con ingresar al juego Among Us durante el período de la promoción, que comienza hoy 10 de septiembre y finalizará el 10 de octubre de 2025. Al hacerlo, los jugadores recibirán automáticamente el set de cosméticos de Paimon, el cual incluye una peluca colorida, un disfraz que reproduce el atuendo de la pequeña acompañante flotante y una placa de nombre conmemorativa.

Estos artículos podrán utilizarse libremente en las partidas, permitiendo a los usuarios distinguirse en las reuniones de emergencia características de Among Us. No se requieren compras ni pasos adicionales para acceder a la oferta, la cual es totalmente gratuita y exclusiva para quienes se conecten durante el periodo establecido.

Es importante destacar que, una vez pasada la fecha límite, ya no será posible obtener estas recompensas, lo que incentiva a los fanáticos interesados en opciones de personalización únicas a participar a tiempo. Entre los jugadores, existe cierta inquietud debido a eventos similares anteriores, en los cuales los objetos cosméticos ganaron valor entre la comunidad después de finalizada la promoción.

Impacto en la comunidad y perspectivas para futuros eventos

El crossover gratuito no solo representa una oportunidad de promoción cruzada, sino que también refleja la tendencia en la industria de los videojuegos hacia una mayor interoperabilidad entre distintos títulos y marcas. Para los jugadores más jóvenes y los usuarios ocasionales, estos eventos facilitan el descubrimiento de juegos que quizá no habrían probado en circunstancias normales, ampliando así la base de usuarios y renovando el interés en títulos con largo tiempo en el mercado.

Sin embargo, algunos usuarios expresan preocupación por el carácter temporal de estas recompensas cosméticas, lamentando no poder adquirirlas después del evento, una situación habitual en este tipo de promociones pero que puede generar frustración entre quienes no logran conectarse dentro del plazo establecido. Aun así, este tipo de campañas ha demostrado ser exitoso, según cifras de participación de colaboraciones pasadas entre Among Us y otras franquicias.