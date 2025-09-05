Malditos Nerds

Killer Inn: Square Enix y Tactic Studios preparan nueva beta cerrada con mejoras

El segundo período de pruebas de Killer Inn funcionará como paso clave para pulir mecánicas antes de su debut

Por Lucas Rivarola

El esperado juego de acción y misterio multijugador Killer Inn, desarrollado por Tactic Studios y publicado por Square Enix, abrirá su segunda fase de beta cerrada en Steam entre el 3 y el 13 de octubre. Esta etapa de pruebas, que incorporará mejoras importantes y nuevas características sugeridas por los jugadores de la primera beta realizada en julio, busca ofrecer una experiencia más equilibrada y novedosa.

Las personas que participaron en la primera beta tendrán acceso automático a la nueva fase, mientras que quienes deseen participar por primera vez podrán solicitar su entrada hasta el 1 de octubre a través de la página oficial del juego en Steam.

Cambios y novedades de la segunda beta

La primera beta cerrada de Killer Inn, realizada en julio, permitió recopilar una cantidad considerable de sugerencias de los jugadores, cuyo análisis llevó a modificar diversos aspectos clave del diseño. Según lo anunciado por Square Enix y Tactic Studios, la segunda beta incluirá ajustes en el equilibrio de poderes entre los bandos de lobos y corderos, además de nuevas funciones diseñadas para profundizar la experiencia de engaño y deducción propia del género de misterio.

La modalidad principal enfrenta a dos equipos: los lobos, que se infiltran y van eliminando a los corderos uno a uno, y los corderos, que deben recolectar pruebas —como cabellos, huellas dactilares o prendas— para identificar y expulsar a los depredadores ocultos. Entre las incorporaciones nuevas se esperan ajustes en la gestión de pistas, en la mecánica de eliminación, y en las herramientas de colaboración interna entre jugadores. Square Enix ha manifestado su intención de mantener la integración de las opiniones recogidas durante esta fase de prueba, con el objetivo de perfeccionar el equilibrio y la experiencia general para usuarios de todo el mundo.

Acceso y participación en Tokyo Game Show

La inscripción para la segunda beta cerrada de Killer Inn ya está abierta en la página de Steam. Aquellos que participaron en la fase anterior recibirán acceso automático, y quienes deseen sumarse podrán inscribirse hasta el 1 de octubre. Los seleccionados serán informados el mismo día.

Por otro lado, quienes asistan al Tokyo Game Show, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Japón, tendrán la oportunidad exclusiva de probar una versión anticipada de la beta en el espacio de Square Enix y recibirán un código de invitación para ingresar a la prueba pública en Steam.

Dinámica del juego y repercusiones para la comunidad

Killer Inn se caracteriza por trasladar la tensión y las mecánicas de las novelas de misterio a un entorno multijugador en línea. Veinticuatro participantes conviven en un antiguo castillo, alternando los roles de detective y asesino en partidas basadas en el sigilo, el engaño y la deducción. El trabajo en equipo y la recopilación de pruebas se suman a la mecánica de eliminación encubierta, típica del género, generando un ambiente de desconfianza y estrategias cambiantes en cada partida.

Para la comunidad, las pruebas beta gratuitas representan una oportunidad significativa de influir en el desarrollo, transmitiendo sugerencias y jugando un papel fundamental en la configuración del producto final antes de su lanzamiento oficial.

