Malditos Nerds

Stellar Blade 2 buscará revolucionar la franquicia con un mundo más amplio y narrativa mejorada

La desarrolladora surcoreana Shift Up trabaja ya en la esperada secuela de su éxito de acción y rol

Por Gustavo Robles

Stellar Blade, de Shift Up.
Stellar Blade, de Shift Up.

Shift Up, el reconocido estudio surcoreano de videojuegos, ha confirmado que ya está trabajando en Stellar Blade 2, la secuela de su exitoso juego de acción y rol que llamó la atención de la industria en 2024. El título original, que debutó en PlayStation 5 y más tarde fue lanzado en PC, vendió más de tres millones de copias y estableció a Eve como un nuevo referente entre las heroínas de la ciencia ficción.

Con este historial, la compañía busca superar tanto las expectativas de ventas como de calidad, prometiendo un mundo más amplio y una experiencia de juego completamente mejorada. La secuela está planeada para salir antes de 2027, mostrando la intención del estudio de transformar Stellar Blade en una franquicia importante.

Ampliación del universo y mejoras en la jugabilidad

El inesperado éxito del primer Stellar Blade, considerado una de las sorpresas del creciente sector de videojuegos en Corea, ha motivado a Shift Up a convertir la franquicia en una parte central de su estrategia internacional. Según un reciente informe financiero, el objetivo del equipo es que Stellar Blade 2 aproveche su popularidad con avances técnicos y estructurales.

El nuevo juego mantendrá la acción intensa característica de la serie, pero apunta a más: Shift Up ha anunciado que la secuela ofrecerá una visión del mundo más extensa. Este concepto no significa necesariamente un mundo abierto, aunque sí involucrará escenarios considerablemente más grandes, niveles ampliables y más opciones para los jugadores, lo que ampliaría las posibilidades de exploración, combate y estrategia. La decisión de expandir estos aspectos responde tanto a las solicitudes de los jugadores como a la competencia creciente del mercado.

Otra característica relevante es la intención de proporcionar una jugabilidad optimizada desde el primer día de lanzamiento, incluyendo soporte para mods, un aspecto especialmente valorado por los jugadores de PC. El desarrollo avanzado y meticuloso de la franquicia ha sido confirmado por Shift Up, que prevé el lanzamiento simultáneo en PlayStation 5 y PC.

Stellar Blade, de Shift Up.
Stellar Blade, de Shift Up.

Rendimiento comercial y expansión multiplataforma

El desempeño comercial de Stellar Blade fue notable: más de un millón de copias vendidas en PC solo en los primeros tres días desde su lanzamiento, registrando una velocidad de ventas diecinueve veces mayor que en PlayStation 5, su plataforma inicial. Esta demanda inesperada llevó a Shift Up a explorar y confirmar el desarrollo de una secuela.

Shift Up espera que la expansión de la narrativa, la diversificación de escenarios y la integración mejorada de las mecánicas del juego no solo faciliten la incorporación de nuevos jugadores, sino que también fortalezcan la lealtad de la base actual de seguidores. El éxito comercial, junto con reseñas positivas y una comunidad activa, ha convertido a Stellar Blade en uno de los casos destacados de la industria surcoreana y mundial.

Shift Up considera que la secuela podría afianzar su posición como estudio relevante a nivel internacional, incentivando la inversión continua en la franquicia.

Mejoras narrativas y aspiraciones creativas

La narrativa fue uno de los aspectos más cuestionados de la entrega original de Stellar Blade, que muchos consideraron secundaria frente a la jugabilidad. El director del proyecto, Kim Hyung-tae, admitió públicamente que la historia inicial fue recortada principalmente por limitaciones presupuestarias, lo que implicó la eliminación de escenas y cinemáticas planeadas para la primera versión. Para la secuela, el equipo ha asegurado que su objetivo principal será fortalecer la trama y el desarrollo de los personajes, otorgando mayor profundidad y matices al universo protagonizado por Eve.

Esta decisión también se relaciona con la evolución de una base de jugadores cada vez más exigente, que busca historias complejas y personajes bien construidos. Shift Up pretende emplear la experiencia adquirida en el desarrollo del primer título, destinando mayores recursos tanto al apartado técnico como narrativo. Tanto jugadores como analistas de la industria observan de cerca cada novedad de Shift Up, en espera de conocer la fecha exacta de lanzamiento y las nuevas mecánicas que formarán parte de la próxima entrega de Stellar Blade 2.

