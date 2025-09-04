IO Interactive reconsidera publicar juegos de terceros después del fiasco de MindsEye

MindsEye, de Build a Rocket Boy.

IO Interactive, conocida por su trabajo en la saga Hitman y el próximo lanzamiento de 007 First Light, atraviesa una etapa complicada tras el problemático debut de MindsEye, el primer título que la empresa decidió publicar bajo su propio sello, IOI Partners. Este juego, desarrollado por Build a Rocket Boy bajo la dirección de Leslie Benzies, expresidente de Rockstar North, se lanzó en junio enfrentando serios problemas técnicos y una recepción crítica muy negativa, lo que ha afectado significativamente los planes editoriales de IO Interactive.

Como resultado de este fracaso, el CEO Hakan Abrak ha declarado que el futuro de IOI Partners y la publicación de juegos de terceros es incierto, mientras la empresa vuelve a centrarse en sus propios desarrollos.

Historia y estrategia editorial de IO Interactive

Después de independizarse de Square Enix en 2017, IO Interactive buscó fortalecerse no solo como desarrolladora, sino también como editora de videojuegos. El éxito al publicar Hitman 3 de manera independiente marcó el inicio de una nueva etapa de autonomía. En 2024, la compañía presentó IOI Partners con la intención de ampliar su visión y brindar apoyo y distribución a otros estudios del sector.

El primer acuerdo bajo este modelo fue la colaboración con Build a Rocket Boy para lanzar MindsEye, un juego de disparos respaldado mediáticamente por Leslie Benzies, reconocido por su papel en Grand Theft Auto. Las expectativas eran altas y el objetivo de IO Interactive era convertirse en plataforma para proyectos innovadores más allá de sus franquicias propias.

Mindseye

El lanzamiento fallido de MindsEye y sus consecuencias

MindsEye se lanzó el 10 de junio y rápidamente se convirtió en objeto de controversia. La falta de códigos de revisión para la prensa antes del estreno generó preocupación entre especialistas y seguidores. Una vez disponible, tanto en redes sociales como en foros especializados, se difundieron numerosos testimonios y videos que mostraban fallas técnicas, abundancia de errores y un rendimiento irregular.

Estos problemas se reflejaron en calificaciones muy bajas. El propio Hakan Abrak ha calificado la experiencia de “difícil” y reconoció que ni IO Interactive ni Build a Rocket Boy anticiparon esa reacción negativa. Aunque el equipo responsable continúa trabajando en actualizaciones para intentar mejorar la opinión sobre el título, el daño a la imagen de IOI Partners ya es considerable.

Consecuencias para IO Interactive y repercusión

La respuesta de IO Interactive fue rápida. Consultado sobre si continuarán con el plan de publicar proyectos de terceros, Abrak eligió ser precavido y no hizo promesas: “Eso está por verse”, afirmó, aclarando que la empresa seguirá enfocada en sus propios videojuegos, como 007 First Light, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2026 en la mayoría de las principales plataformas.

Para los jugadores, el fracaso de MindsEye supuso gastos innecesarios en compras anticipadas y una pérdida de confianza en el nuevo sello IOI Partners. El caso pone en evidencia las dificultades a la hora de equilibrar riesgos cuando una compañía apuesta por títulos de otros estudios y resalta los desafíos de lanzar productos sin la previa transparencia que ofrecen las revisiones técnicas tanto al público como a la crítica.