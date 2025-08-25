Hollow Knight alcanza su máximo de jugadores en Steam tras confirmar la fecha de Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight, de Team Cherry.

El anuncio durante la Gamescom 2025 de la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong significó un hito para los seguidores del metroidvania desarrollado por Team Cherry. Apenas unos días después, el número de jugadores concurrentes de Hollow Knight en Steam alcanzó niveles inéditos: el récord histórico pasó de 20.000 a 39.356 personas jugando al mismo tiempo, algo llamativo considerando que el juego original es de 2017 y está diseñado para un solo jugador.

La magnitud de este fenómeno demuestra cómo la expectativa por la llegada de Hollow Knight: Silksong no solo se refleja en foros y redes sociales, sino que también tiene impactos directos y medibles en la comunidad global de videojuegos.

El efecto Silksong: duplicación del récord de jugadores

El viernes posterior al anuncio, Hollow Knight ya había superado su propio récord de jugadores concurrentes en Steam, dejando atrás los 20.000. Solo unas horas después, esa cifra casi se duplicó hasta alcanzar 39.356 jugadores simultáneos el domingo por la noche.

Es importante destacar que, aunque otros títulos en la plataforma de Valve superan ampliamente esa cantidad de jugadores en términos absolutos, lo conseguido por Team Cherry resulta notable. Hollow Knight es un juego independiente, con un desarrollo y promoción mucho más limitados que las grandes producciones multiplataforma, y está concebido exclusivamente para un solo jugador, lejos del atractivo constante de los juegos en línea.

Consecuencias en ventas

El incremento en jugadores concurrentes fue acompañado por un aumento tangible en las ventas. Desde el primer anuncio de Hollow Knight: Silksong, Hollow Knight vendió 12 millones de copias adicionales, elevando el total a 15 millones, según información proporcionada por Team Cherry.

Al mismo tiempo, la renovada popularidad de Hollow Knight tiene consecuencias directas en la industria. Algunos desarrolladores han reportado retrasos en el lanzamiento de sus propios juegos, especialmente dentro de los géneros roguelike y metroidvania, por temor a coincidir con la llegada de Hollow Knight: Silksong y no poder competir con la fuerza de una marca que actualmente parece imbatible.

Expectativas de los jugadores

Una gran proporción de nuevos y antiguos jugadores que regresan a Hollow Knight buscan familiarizarse nuevamente con la historia y la jugabilidad antes de la secuela. Para quienes nunca habían probado el título, este regreso masivo ha sido una puerta de entrada a un género y un estilo visual distintivos, mientras que para quienes ya lo conocían, representa una oportunidad para redescubrir secretos y prepararse para lo que Team Cherry promete con Hollow Knight: Silksong.

Hollow Knight, lejos de ser desplazado a una lista de éxitos pasados, demuestra que el entusiasmo colectivo puede devolver a un juego de nicho su relevancia, convertirlo en tema transversal dentro del sector y alterar el calendario de lanzamientos de la industria.