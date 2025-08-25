Malditos Nerds

Hollow Knight alcanza su máximo de jugadores en Steam tras confirmar la fecha de Hollow Knight: Silksong

Silksong, la esperada secuela de Team Cherry, impulsó récords y ventas históricas en Hollow Knight

Por Lucas Rivarola

Guardar
Hollow Knight, de Team Cherry.
Hollow Knight, de Team Cherry.

El anuncio durante la Gamescom 2025 de la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong significó un hito para los seguidores del metroidvania desarrollado por Team Cherry. Apenas unos días después, el número de jugadores concurrentes de Hollow Knight en Steam alcanzó niveles inéditos: el récord histórico pasó de 20.000 a 39.356 personas jugando al mismo tiempo, algo llamativo considerando que el juego original es de 2017 y está diseñado para un solo jugador.

La magnitud de este fenómeno demuestra cómo la expectativa por la llegada de Hollow Knight: Silksong no solo se refleja en foros y redes sociales, sino que también tiene impactos directos y medibles en la comunidad global de videojuegos.

El efecto Silksong: duplicación del récord de jugadores

El viernes posterior al anuncio, Hollow Knight ya había superado su propio récord de jugadores concurrentes en Steam, dejando atrás los 20.000. Solo unas horas después, esa cifra casi se duplicó hasta alcanzar 39.356 jugadores simultáneos el domingo por la noche.

Es importante destacar que, aunque otros títulos en la plataforma de Valve superan ampliamente esa cantidad de jugadores en términos absolutos, lo conseguido por Team Cherry resulta notable. Hollow Knight es un juego independiente, con un desarrollo y promoción mucho más limitados que las grandes producciones multiplataforma, y está concebido exclusivamente para un solo jugador, lejos del atractivo constante de los juegos en línea.

Hollow Knight, de Team Cherry.
Hollow Knight, de Team Cherry.

Consecuencias en ventas

El incremento en jugadores concurrentes fue acompañado por un aumento tangible en las ventas. Desde el primer anuncio de Hollow Knight: Silksong, Hollow Knight vendió 12 millones de copias adicionales, elevando el total a 15 millones, según información proporcionada por Team Cherry.

Al mismo tiempo, la renovada popularidad de Hollow Knight tiene consecuencias directas en la industria. Algunos desarrolladores han reportado retrasos en el lanzamiento de sus propios juegos, especialmente dentro de los géneros roguelike y metroidvania, por temor a coincidir con la llegada de Hollow Knight: Silksong y no poder competir con la fuerza de una marca que actualmente parece imbatible.

Expectativas de los jugadores

Una gran proporción de nuevos y antiguos jugadores que regresan a Hollow Knight buscan familiarizarse nuevamente con la historia y la jugabilidad antes de la secuela. Para quienes nunca habían probado el título, este regreso masivo ha sido una puerta de entrada a un género y un estilo visual distintivos, mientras que para quienes ya lo conocían, representa una oportunidad para redescubrir secretos y prepararse para lo que Team Cherry promete con Hollow Knight: Silksong.

Hollow Knight, lejos de ser desplazado a una lista de éxitos pasados, demuestra que el entusiasmo colectivo puede devolver a un juego de nicho su relevancia, convertirlo en tema transversal dentro del sector y alterar el calendario de lanzamientos de la industria.

Temas Relacionados

Hollow KnightSteamTeam CherryHollow Knight: Silksongmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

PlayStation habla sobre el fracaso de Concord a un año de su lanzamiento

El fracaso de Concord propició que Sony implemente estrictos controles y revise su innovación en estudios internos

PlayStation habla sobre el fracaso

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater abre la puerta a nuevos remakes si es un éxito, según Konami

Konami utilizará la recepción de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater para decidir sobre futuros remakes

Metal Gear Solid Delta: Snake

Retrocultura Activa | I Have No Mouth and I Must Scream: cuando la locura de la IA se vuelve juego y pesadilla

El cuento de Harlan Ellison y su adaptación a formato videojuego convirtieron la tortura digital de AM en un clásico de culto del terror interactivo

Retrocultura Activa | I Have

Ubisoft anuncia un nuevo DLC gratuito para Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft confirma que el episodio estará ambientado en una histórica ciudad de Arabia Saudita

Ubisoft anuncia un nuevo DLC

‘La hora de la desaparición’ roza los $200 millones globales y desafía récords del género de terror en 2025

El thriller de Zach Cregger, protagonizado por Julia Garner y Josh Brolin, ha pulverizado los logros de su predecesora, Barbarian

‘La hora de la desaparición’

ANIME

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

PELÍCULAS

‘La hora de la desaparición’

‘La hora de la desaparición’ roza los $200 millones globales y desafía récords del género de terror en 2025

‘La Hora de la Desaparición’ sostiene el liderazgo en taquilla durante el fin de semana

REVIEW | La Hora de la Desaparición - Un buen momento para el terror

Cillian Murphy retrata la ansiedad de un director de escuela en la nueva película Steve

Marty Supreme, la película sobre ping-pong protagonizada por Timothée Chalamet, presenta su primer adelanto

SERIES

Entrevistamos a Sharon Horgan, actriz

Entrevistamos a Sharon Horgan, actriz de la serie ‘Amanda Knox: Una Historia Retorcida’

Entrevistamos a K.J. Steinberg y Warren Littlefield, creativos de ‘Amanda Knox: Una Historia Retorcida’

Fallout muestra las primeras imágenes de su segunda temporada previo a su estreno en diciembre

One Piece presenta el primer adelanto de la segunda temporada de su adaptación live action

Entrevistamos a Timothy Olyphant, Samuel Blenkin y Babou Ceesay, actores de Alien: Earth