Sony suma Mortal Kombat 1 y Marvel’s Spider-Man al catálogo de PlayStation Plus Extra y en agosto

Sony refuerza la propuesta de valor de PlayStation Plus Extra y Premium con la incorporación de once nuevos juegos, disponibles en PlayStation 4 y PlayStation 5 a partir del 19 de agosto. Entre estos juegos destacan Mortal Kombat 1 y Marvel’s Spider-Man, ambos ampliamente elogiados por la crítica, así como el estreno mundial de Sword of the Sea, que estará disponible en el servicio desde el día de su lanzamiento.

Además, los miembros Premium acceden a una prueba exclusiva de cinco horas del esperado Death Stranding 2: On the Beach y a dos clásicos de la saga Resident Evil. Esta estrategia refuerza la diferenciación entre los planes de suscripción, ofreciendo ventajas exclusivas y un acceso anticipado a contenidos recién lanzados.

Extra y Premium: once títulos para agosto

La selección de juegos anunciada por Sony combina títulos de gran popularidad mundial con propuestas originales e independientes. Mortal Kombat 1, la entrega más reciente de la famosa franquicia de lucha, llega a PlayStation 5 con acción cinematográfica y una reinvención del universo tras el final de Mortal Kombat 11. Marvel’s Spider-Man Remastered (para PlayStation 5) y Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition (en PlayStation 4) permiten que los jugadores se sumerjan en la reconocida recreación de Manhattan y su dinámico sistema de combate.

Sword of the Sea debuta a nivel internacional como un título de lanzamiento en PlayStation Plus Extra. Esta obra de Matt Nava, creador artístico de ABZU, The Pathless y Journey, invita a los jugadores a recorrer paisajes desérticos con mecánicas inspiradas en el skateboarding y el snowboard. A su vez, juegos de rol como Unicorn Overlord y Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key amplían el catálogo con aventuras de rol y sistemas de combate estratégicos.

Dentro de las novedades independientes, destacan Harold Halibut, un juego narrativo animado a mano ambientado en una nave espacial sumergida bajo un océano alienígena; Coral Island, una experiencia de simulación que integra elementos de agricultura y vida comunitaria; e Indika, una propuesta narrativa que aborda dilemas existenciales y religiosos en un entorno monástico surrealista. Earth Defense Force 6 completa el listado, presentando acción cooperativa y defensa contra amenazas extraterrestres en un mundo asolado.

INDIKA, de Odd Meter.

Importancia del nuevo catálogo para los jugadores

La actualización de agosto no solo resulta relevante para los suscriptores interesados en probar juegos nuevos, sino también para aquellos que valoran la diversidad de géneros y estilos. Títulos como Marvel’s Spider-Man y Mortal Kombat 1 ofrecen experiencias de acción y una producción de alto nivel, mientras que opciones como Harold Halibut y Coral Island demuestran que Sony también apoya el talento independiente y la innovación en las mecánicas de juego.

La incorporación de clásicos como Resident Evil 2 y Resident Evil 3: Nemesis al catálogo de PlayStation Plus Premium busca atraer a un público nostálgico y aficionado al terror, reforzando el valor de la suscripción frente a otros servicios rivales. La posibilidad de acceder anticipadamente a Death Stranding 2 establece un precedente: los lanzamientos destacados comienzan a llegar antes a los miembros de los niveles superiores, aumentando así el valor percibido del plan de mayor costo.

Perspectivas y debates sobre la oferta de agosto

Aunque el incremento en calidad y cantidad de los juegos de este mes se percibe como una mejora notable, algunos usuarios perciben con reservas la segmentación entre los planes Extra y Premium. El acceso anticipado o las pruebas exclusivas entusiasman a quienes buscan estar al día, pero también generan cierta división que no todos los jugadores están dispuestos a aceptar.

Según datos internos de Sony durante las últimas campañas promocionales, la estrategia de estrenos desde el primer día o pruebas exclusivas suele traducirse en un aumento del interés y de las suscripciones a corto plazo. Sin embargo, la diferencia de precio entre los tres planes obliga a los usuarios a valorar el beneficio real en relación con el costo mensual, especialmente en un contexto económico donde las suscripciones digitales compiten con otros servicios de entretenimiento.