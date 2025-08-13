Malditos Nerds

Crimson Desert retrasa su lanzamiento hasta principios de 2026

La espera por el ambicioso Crimson Desert se extenderá, pese a que su desarrollo principal ya está finalizado

Por Gustavo Robles

Guardar
Crimson Desert, de Pearl Abyss.
Crimson Desert, de Pearl Abyss.

El estudio surcoreano Pearl Abyss anunció que Crimson Desert, su primer gran lanzamiento de categoría AAA para consolas y PC, ha retrasado oficialmente su fecha de salida, que originalmente estaba prevista para finales de 2025. Ahora, se espera que el juego salga al mercado durante el primer trimestre de 2026.

Esta decisión, descrita como estratégica por la compañía, responde a complicaciones surgidas durante el proceso de certificación para consolas y la coordinación con socios encargados de la distribución y el doblaje, lo que ha imposibilitado cumplir con el cronograma inicial.

Desarrollo principal finalizado y nuevos desafíos con la distribución

El desarrollo central de Crimson Desert ya ha sido completado, según informaron los representantes de Pearl Abyss durante la conferencia con inversores, posterior a la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, el estudio ahora enfrenta una etapa crucial relacionada con la distribución física, el proceso de doblaje y la obtención de certificaciones obligatorias para plataformas como PlayStation y Xbox. Estos procedimientos, que habitualmente se consideran finales, están resultando más complicados y demorados de lo esperado, exigiendo más tiempo para coordinar las agendas de los distintos socios involucrados en el lanzamiento global.

Crimson Desert, de Pearl Abyss.
Crimson Desert, de Pearl Abyss.

Refuerzo en ferias internacionales y estrategia de marketing

De forma paralela a los ajustes logísticos, Pearl Abyss ha incrementado su inversión en actividades de marketing en preparación para el lanzamiento. El estudio participará este agosto en importantes eventos internacionales, como Gamescom 2025 en Alemania, donde presentará versiones jugables del esperado título de mundo abierto.

En septiembre, la empresa planea asistir al Tokyo Game Show, buscando reforzar su presencia en el mercado japonés. Estas acciones se enmarcan en una campaña de comunicación ambiciosa, dirigida tanto a mantener el interés de los seguidores actuales como a atraer a nuevos jugadores durante los meses previos a la salida del juego.

Impacto en el público y consecuencias del aplazamiento

El retraso de un título de la magnitud de Crimson Desert impacta tanto en los seguidores como en la percepción general respecto a los procesos de desarrollo y publicación de videojuegos de alto presupuesto. Al trasladar la fecha de lanzamiento al primer trimestre de 2026, Pearl Abyss evita el saturado cierre de año, pero se enfrenta a la competencia directa de otros títulos de gran relevancia.

El aplazamiento también genera incertidumbre entre los jugadores, especialmente sobre la disponibilidad de Crimson Desert en Nintendo Switch 2, ya que no hay una fecha confirmada para esa versión. Por el momento, los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series y PC deberán esperar, mientras la compañía intenta asegurar un lanzamiento que cumpla las elevadas expectativas surgidas desde el anuncio inicial del juego.

