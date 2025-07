Sony revela los juegos de PlayStation Plus para agosto con Lies of P y DayZ como destacados

DayZ, de Bohemia Interactive.

Sony ha informado la lista de juegos mensuales que estarán disponibles en PlayStation Plus durante agosto de 2025. Esta selección, accesible para quienes tengan suscripción en los niveles Essential, Extra o Premium, incluye tres títulos variados: Lies of P, DayZ y My Hero One’s Justice 2.

Los suscriptores podrán reclamarlos desde el 5 de agosto hasta el 1 de septiembre, por lo que disponen de un periodo limitado para añadirlos a su biblioteca personal.

Juegos seleccionados para agosto

Lies of P se presenta como la propuesta más relevante de la lista. Basada libremente en la historia de Pinocho, la producción de Round 8 Studio transforma la narrativa clásica en una experiencia de acción desafiante y oscura, propia del género soulslike. Tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 4 se podrá descargar este juego.

DayZ es otro de los juegos incluidos en agosto. Este popular título de supervivencia online, creado por Bohemia Interactive, permite que hasta 60 jugadores recorran un entorno devastado por un apocalipsis zombie. La mecánica se basa en la exploración, la recolección de recursos y el enfrentamiento tanto a los zombis como a otros jugadores. Aunque fue desarrollado para PlayStation 4, los jugadores de PlayStation 5 podrán disfrutarlo sin problemas mediante la función de retrocompatibilidad de la consola.

El tercer juego del mes es My Hero One’s Justice 2, un título de lucha en arenas 3D que toma como referencia el manga y anime My Hero Academia. Solo está disponible en su versión para PlayStation 4, pero la retrocompatibilidad permite que quienes posean una PlayStation 5 accedan a él sin inconvenientes.

Información sobre el acceso y la suscripción

Durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre, cualquier usuario podrá agregar estos juegos a su biblioteca personal. La promoción aplica para todos los niveles de suscripción, por lo que no es necesario pagar la tarifa más alta del servicio. Los títulos podrán jugarse de forma indefinida, siempre que la suscripción a cualquiera de las modalidades de PlayStation Plus permanezca activa.

Por otro lado, los títulos de julio —Diablo 4, The King of Fighters XV y Jusant— sólo estarán disponibles hasta el 4 de agosto, marcando así la última oportunidad para que quienes estén interesados los reclamen.

Implicaciones para los usuarios y perspectivas futuras

Para quienes están suscritos a PlayStation Plus, agosto constituye una oportunidad para obtener juegos destacados del sector sin costo extra más allá del precio de la suscripción. Los títulos incluidos, sobre todo Lies of P y DayZ, han construido una base de seguidores significativa gracias a sus propuestas jugables y sus historias.

Sin embargo, la noticia de la futura disminución de juegos para PlayStation 4 abre preguntas sobre la capacidad del servicio para adaptarse a una base que todavía se divide entre dos generaciones de consolas.

La claridad en los anuncios y la regularidad en la información sobre cambios en el catálogo mensual serán factores esenciales para mantener la fidelidad de los usuarios. Quienes continúan utilizando una PlayStation 4 deberán prestar atención a las actualizaciones oficiales y considerar cómo podría afectarles cualquier ajuste en la oferta de juegos a medida que avance el tiempo.