Puyo Puyo Tetris 2S: el mismo caos encantador, ahora en Nintendo Switch 2

Puyo Puyo Tetris 2S, de SEGA.

Cinco años pasaron desde que Puyo Puyo Tetris 2 salió para Nintendo Switch, y ahora vuelve con una edición nueva para la Nintendo Switch 2. Puyo Puyo Tetris 2S es básicamente el mismo combo explosivo de fichas cayendo a toda velocidad que ya conocemos. Tetris sigue siendo hipnótico, Puyo Puyo sigue siendo adictivo, y juntos siguen funcionando como una gran fiesta de puzzles.

Variedad de modos de juego

Una de las grandes virtudes de este juego (y que sobrevive intacta en Puyo Puyo Tetris 2S) es su variedad de modos. Tenés de todo: versus clásicos, Party, Fusion, el modo Aventura con historia liviana pero simpática, y el ya conocido Skill Battle, que añade un toque RPG a la fórmula y cambia las reglas del juego de formas inesperadas. Para los fans del género, hay entretenimiento para rato.

Puyo Puyo Tetris 2S, de SEGA.

El debutante: Puyo Tetris Doubles

La gran novedad de esta edición es Doubles, un modo cooperativo 2v2 donde el jugador y un compañero comparten el tablero y las piezas. La gracia está en la coordinación caótica: intentar encajar tus bloques mientras tu amigo deja caer el suyo en medio de tu jugada maestra es tan frustrante como hilarante. Eso sí, para quienes no juegan con humanos reales, la IA puede convertir la experiencia en una batalla contra el sinsentido.

Mejoras en Nintendo Switch 2

En cuanto a lo técnico, Puyo Puyo Tetris 2S visualmente está más pulido, con mejor resolución y una fluidez que le sienta muy bien. Además suma funciones como GameShare (compartir juego con amigos local u online) y GameChat. Incluso podés ponerte tu cara en pantalla usando la cámara, una nueva función a la que Nintendo parece estar apostando para varios títulos.

El control con mouse es otra curiosidad: funciona, pero puede resultar un tanto incómodo para un juego que pide precisión al milisegundo. Por suerte, es completamente opcional.

Puyo Puyo Tetris 2S, de SEGA.

La pregunta más pertinente

A pesar de todo esto, existe una situación que no se puede ignorar: para aquellos que cuentan con Puyo Puyo Tetris 2 en la Nintendo Switch original, esta versión no brinda demasiadas razones para volver a pagar. A pesar de que sigue siendo el mismo gran juego, las mejoras no dejan de ser en su mayoría visuales, y el modo nuevo se siente más como experimento que como revolución.

Veredicto

Puyo Puyo Tetris 2S sigue siendo un gran juego para aquellos que nunca lo pudieron probar. Es completo, divertido, y tiene muchos modos de juego. Pero para quienes ya lo disfrutaron en la Nintendo Switch original, este relanzamiento no termina de justificar su existencia. De todas formas, es un juego recomendado, aunque con salvedades: hay que ser consciente de que lo nuevo está en los detalles.