Los juegos más esperados de 2025 #12: The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2, de Obsidian.

El 29 de octubre es el lanzamiento de The Outer Worlds 2, la secuela del ARPG de Obsidian Entertainment que salió en 2019 y tuvo un recibimiento más que positivo. Esta entrega tiene la promesa y el desafío de superar a su antecesor en los puntos característicos de la saga como son la libertad de acción y decisión, la narrativa y la exploración.

Obsidian Entertainment es uno de esos estudios cuyos lanzamientos siempre llaman la atención debido a su prestigio e identidad propia a la hora de desarrollar videojuegos. Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity y Pentiment son tan solo algunos de los grandes lanzamientos que le dan dicha reputación a la compañía.

The Outer Worlds 2, de Obsidian.

En cuanto a The Outer Worlds 2, se trata, al igual que la primera entrega, de un ARPG en primera persona donde los elementos RPG, la vida de su universo y la libertad a la hora de decidir cómo queremos actuar forman parte de la propuesta principal. Lo narrativo en las entregas de Obsidian Entertainment suelen brillar por las historias de los personajes y esta no debe ser la excepción.

El título nos lleva a Arcadia, una colonia en el espacio, con el objetivo de investigar sobre unas fisuras espaciales que ponen en peligro a toda la humanidad. En este nuevo escenario, no todo será color de rosa ya que hay tres facciones disputándose el poder. The Outer Worlds 2 tendrá muchos caminos jugables y será nuestra decisión elegir a quien apoyar y a quién destruir.

The Outer Worlds 2, de Obsidian.

Tal como lo confirmaron sus desarrolladores, el humor y la narrativa de la saga continuará siendo satírica y hasta bizarra. Son muchas las situaciones alocadas e inesperadas que ocurren en el mundo de The Outer Worlds y podemos esperar lo mismo para su secuela.

En mi experiencia, por más que la primera entrega me gustó sentí que la narrativa principal no fue tan atrapante como las misiones secundarias y las misiones de los personajes de nuestra tripulación. Para esta nueva entrega no tengo dudas que la historia de los compañeros que hagamos en la aventura serán igual de interesantes pero espero que la historia principal me cautive un poco más.

The Outer Worlds 2, de Obsidian.

Otro de los aspectos que caracterizará a The Outer Worlds 2 es su combate y las posibilidades que ofrece. Cada uno de nuestros compañeros tendrá una habilidad propia por lo que podemos elegir cuál se acomode mejor a nuestro gusto y nosotros podemos elegir cómo queremos que sea nuestro protagonista. Especialista en sigilo, combate cuerpo a cuerpo o larga distancia, son algunas de las muchas las opciones que se ofrecerán.

Además del combate, los elementos RPG también dicen presente y es que podremos elegir el trasfondo y características principales de nuestro personaje, lo que desbloquea diferentes caminos tanto jugables como narrativos. Habrán conversaciones, resoluciones y acciones que dependen y varían según los atributos que elijamos para el personaje.

The Outer Worlds 2, de Obsidian.

En definitiva, The Outer Worlds 2 promete continuar el camino de la primera entrega mejorando cada uno de sus apartados y brindando una mayor profundidad a sus mecánicas. No caben dudas que esta entrega es una de las más esperadas en el año sobre todo para los fanáticos del género RPG y de Obsidian Entertainment.

La fecha de lanzamiento de The Outer Worlds 2 es el 29 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series y PC.