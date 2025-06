Call of Duty: Black Ops 7 sin confirmación para Nintendo Switch 2 pese a promesas de Activision

Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

Durante más de diez años, la reconocida serie de videojuegos Call of Duty no ha llegado a ninguna consola de Nintendo, lo cual genera expectativa y descontento entre los seguidores de ambas marcas. A pesar de las promesas reiteradas de Activision y Microsoft, el reciente anuncio de Call of Duty: Black Ops 7 dejó nuevamente a Nintendo fuera de la lista confirmada de plataformas, sin información concreta sobre su futuro en Nintendo Switch o Nintendo Switch 2.

Un acuerdo prometedor que aún no se concreta

En 2023, Microsoft y Nintendo sorprendieron a la industria al firmar un acuerdo legal de diez años. Este prometía que Call of Duty llegaría a las plataformas de Nintendo simultáneamente que a Xbox, con características y contenido equivalentes. Sin embargo, dos años después del anuncio, aún no se ha materializado un lanzamiento que refleje estos términos. Diversas voces en la industria esperan detalles que no han sido revelados, a pesar del compromiso manifestado por ambas compañías.

Activision, junto con Microsoft, asegura que trabaja intensamente para que el popular videojuego llegue al dispositivo híbrido de Nintendo. Sin embargo, fuentes indican que el desarrollo enfrenta desafíos técnicos. Estos podrían estar relacionados con la capacidad de procesamiento de la consola en comparación con plataformas más potentes como la PlayStation 5 o la Xbox Series X.

Call of Duty: Black Ops 7

El silencio que resuena entre los jugadores

El silencio por parte de Activision y el retraso en incluir a Nintendo dentro de los planes de lanzamiento fomenta la frustración en gran parte de la comunidad. La falta de información genera incertidumbre entre los seguidores de Nintendo que anhelan el regreso de Call of Duty a sus consolas.

Desde 2013, cuando se lanzó Call of Duty: Ghosts en Nintendo Wii U, no ha habido otro lanzamiento de esta franquicia para Nintendo. A pesar de los avances tecnológicos, ambas Nintendo Switch han quedado fuera de la lista de plataformas donde los nuevos títulos de Call of Duty estarán disponibles. Esto motiva dudas sobre el futuro de la relación entre estas empresas.

Proyecciones y esperanzas

Los jugadores se enfrentan a la disyuntiva de seguir esperando la llegada de Call of Duty a sus consolas o aceptar su ausencia como una realidad. Mientras tanto, los esfuerzos de Activision se concentran en lo que describen como lanzamientos más desafiantes e inmersivos para otras plataformas. Con la participación de figuras como Milo Ventimiglia y nuevas experiencias en modo cooperativo y multijugador, Call of Duty: Black Ops 7 promete ser un hito en la serie.

Los anuncios de futuras novedades a lo largo del año ofrecen un atisbo de esperanza. Sin embargo, el tiempo dirá si Nintendo podrá reunirse nuevamente con Call of Duty después de tantos años de ausencia. Los jugadores esperan que esta promesa se convierta, finalmente, en realidad y no en otro capítulo de declaraciones incumplidas en la historia de la industria de los videojuegos.