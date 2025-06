Indiana Jones and the Great Circle presenta su primera expansión: The Order of Giants

Indiana Jones And The Great Circle: The Order Of Giants presenta su primer tráiler.

La nueva incorporación al universo de Indiana Jones promete sumergir a los jugadores en una historia llena de suspense y misterio. The Order of Giants, el nuevo DLC de Indiana Jones and the Great Circle, se desarrollará en el contexto de la antigua Roma, donde Indy se verá obligado a enfrentarse a fuerzas oscuras mientras descifra intrincados acertijos.

Intrigas ocultas en las calles de Roma

La trama del nuevo contenido descargable La orden de los gigantes se centra en los secretos ancestrales que yacen bajo Roma. A medida que Indiana Jones se adentra en estas misteriosas profundidades, surge la pregunta: ¿qué se oculta realmente bajo la superficie? Acompañado del joven Padre Ricci, un sacerdote empeñado en preservar secretos olvidados, Indiana emprenderá una peligrosa búsqueda para encontrar un artefacto que amenaza con reescribir la historia.

Este recorrido se aparta de las exploraciones de tesoros tradicionales, enfocándose en complejas redes subterráneas y leyendas antiguas. Las exploraciones abarcan desde las criptas de la Ciudad del Vaticano hasta las corrientes ocultas bajo el río Tíber, recorriendo el fascinante paisaje de la Roma antigua. En el camino, se topará con nuevos enemigos y desafíos que solo podrán superarse con astucia e inteligencia.

Indiana Jones and the Great Circle, de MachineGames.

El Culto de Mitra: una amenaza emergente

Este nuevo capítulo en las aventuras de Indiana Jones presenta no solo acertijos complejos, sino también un nuevo antagonista formidable: el Culto de Mitra. Este grupo, dedicado a proteger antiguos secretos y detener a quienes amenacen su poder, se enfrentará directamente a Indiana y su compañero. La secta es conocida por su fervor inquebrantable y sus tácticas despiadadas, orgullosa de una historia que abarca siglos; su principal objetivo es salvaguardar lo que consideran sagrado.

Indiana deberá emplear todo su ingenio y habilidades para impedir que el Culto de Mitra interfiera en su investigación. Mediante mensajes crípticos y la ayuda de guardianes ancestrales, nuestros protagonistas tendrán que desvelar un legado que trasciende las leyendas romanas conocidas.

Superando obstáculos y confrontando nuevos desafíos

En este DLC, la narrativa promete ampliar el universo ya familiar para los seguidores de Indiana Jones and the Great Circle, arrojando nueva luz sobre los Nephilim, una tribu de gigantes con conexiones milenarias. Como si las amenazas modernas y los enigmas no fueran suficientes, la presencia de figuras históricas como el temido Mussolini añade una capa adicional de complejidad.

Con el regreso de personajes como el Padre Ventura, los jugadores presenciarán intensas batallas de gladiadores y las intrigas políticas de la época. La tensión aumentará a medida que se desarrollen estos complejos sucesos, ya que se revelarán secretos que podrían alterar la percepción de la historia misma.

The Order of Giants se perfila como una valiosa incorporación al mundo de Indiana Jones and the Great Circle, desafiando la capacidad deductiva y ofreciendo una experiencia profundamente inmersiva. Ya sea al borde de resolver un enigma milenario o preparándose para la acción en las profundidades de Roma, los jugadores están invitados a adentrarse en la narrativa absorbente de este DLC.