Éxito rotundo: la demo de Stellar Blade en PC arrasa con récord de jugadores

Stellar Blade, de Shift Up.

Con el lanzamiento de la demo de Stellar Blade para PC, el juego ha captado la atención del público, logrando atraer a más de 26.000 jugadores simultáneos en Steam. Esta cifra notable supera incluso a lanzamientos recientes reconocidos en la industria.

El juego, desarrollado por Shift Up, se estrenó previamente en exclusiva para PlayStation 5, pero la llegada de su demo a Steam ha generado un gran interés en la comunidad de jugadores. Según los datos de la base de SteamDB, la popularidad de la demo ha posicionado a Stellar Blade como uno de los títulos más comentados en la escena actual.

Un fenómeno destacado para una demo gratuita

La popularidad de Stellar Blade en PC resulta llamativa, considerando que es una demo gratuita. Los jugadores han mostrado un nivel significativo de interés, alcanzando cifras de conexión simultánea que no son comunes fuera de lanzamientos principales. Esta situación refleja un interés latente en Stellar Blade y su potencial impacto una vez lanzado oficialmente en todas las plataformas previstas.

Shift Up parece haber eliminado con éxito las barreras de acceso para atraer a una amplia base de jugadores en múltiples regiones. La demos está disponible para descarga en casi 250 países, un logro considerable para un juego que debutará en las principales plataformas del mercado.

Stellar Blade, de SHIFT UP.

Comparación con otros grandes lanzamientos recientes

Stellar Blade no solo ha superado en número de jugadores a otros títulos recientes, sino que también ha ofrecido una experiencia de juego mejorada, más allá de la expectativa inicial. Juegos muy populares como Indiana Jones and the Great Circle e incluso Doom: The Dark Ages no lograron generar el mismo nivel de entusiasmo en un plazo tan corto.

Sin embargo, como señalan analistas del sector, el acceso gratuito a la demo de Stellar Blade representa una ventaja frente a juegos completos de pago. Aun así, la tasa de recepción positiva de la demo, del 91%, indica un potencial de éxito sostenido para el título completo cuando se lance en junio.

Perspectivas futuras para Stellar Blade y Shift Up

Tras el éxito considerable de la demo de Stellar Blade, la desarrolladora Shift Up no solo planea el lanzamiento del juego completo, sino que ya trabaja en una secuela y en contenido adicional para Goddess of Victory: Nikke. Un flujo constante de nuevo contenido podría mantener el interés y la lealtad de la base de jugadores.

El anuncio de la llegada de Stellar Blade a nuevas plataformas sugiere que Shift Up no se detiene. Esta estrategia de expansión podría reforzar aún más su posición en la industria de los videojuegos. Es evidente que la historia de Eve, la protagonista, seguirá ofreciendo aventuras a sus millones de seguidores en todo el mundo.