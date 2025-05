Ubisoft retrasa sus mayores franquicias hasta 2026 en busca de calidad superior

Assassin’s Creed Shadows, de Ubisoft.

Ubisoft, una de las empresas más relevantes en la industria de los videojuegos, ha pospuesto el lanzamiento de varias de sus franquicias más populares hasta los años fiscales 2026-2027. Esta medida busca priorizar la mejora en la calidad de sus proyectos, una estrategia reforzada por el éxito comercial de Assassin’s Creed Shadows, que también sufrió retrasos antes de su estreno.

Próximo lanzamiento de Prince of Persia

Ubisoft ha reiterado que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time sigue en desarrollo y mantiene su fecha de lanzamiento para 2025. Tras varios aplazamientos motivados por estándares de calidad insuficientes, la compañía ha establecido un plazo definitivo dentro del año fiscal actual, que finaliza en marzo del próximo año.

Este enfoque refleja la política actual de Ubisoft, inspirada en los resultados positivos de Assassin’s Creed Shadows tras sus retrasos.

Reacciones de la comunidad ante los retrasos

La decisión ha generado opiniones divididas entre los jugadores. Algunos expresan molestia por la espera, mientras otros valoran el compromiso con productos mejor terminados. Lanzamientos anteriores problemáticos, como Assassin’s Creed Unity, han hecho que parte de la audiencia prefiera retrasos a cambio de experiencias más depuradas.

Ubisoft parece alinearse con este último grupo, asegurando que sus títulos futuros ofrecerán mayor solidez técnica y narrativa.

Alianzas estratégicas y expansión con Tencent

Estos movimientos forman parte de una transformación más amplia en la compañía. Recientemente, Ubisoft creó una subsidiaria con una inversión clave de Tencent, que adquirió el 25% de participación.

La nueva división se centrará en fortalecer las historias de sus juegos, incrementar su penetración en China y potenciar su oferta móvil. El objetivo es combinar calidad en sus lanzamientos tradicionales con la exploración de oportunidades en mercados emergentes.