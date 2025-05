Los juegos más esperados de 2025 #7: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach, de Kojima Productions.

El 26 de junio es el lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach, uno de los títulos más esperados y más grandes de lo que llega este año. El juego que saldrá de manera exclusiva para PlayStation 5 es la continuación de la obra de Hideo Kojima y promete volver a llevar la narrativa, su jugabilidad y los recursos audiovisuales a otro nivel.

El lanzamiento de Death Stranding en 2019 fue un hito importante para la industria de los videojuegos. En primer lugar porque marcó el regreso de Hideo Kojima a la industria, luego de su turbulenta separación con Konami y también por lo llamativo de la experiencia que presentó que muchos amamos y otros no tanto.

El universo de la entrega nos lleva a un mundo postapocalíptico donde los límites de la vida y la muerte están difusos. Por su propio bienestar y supervivencia, la gente debió aislarse y vivir en soledad haciendo que quienes trabajen de transportadores tomen mucha relevancia. Aquí entra nuestro personaje Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, que tendrá la difícil tarea de intentar reconectar al mundo.

Death Stranding es un juego cautivador donde se ve la mano de su creador continuamente. Una historia que mezcla ciencia ficción con realidad, un mundo inmenso y desolado, cinemáticas largas, más cercanas al mundo del cine que al de los videojuegos, y un elenco de actores y actrices reconocidos son algunos de los elementos fácilmente destacables de una experiencia que vale la pena vivir.

Mientras que el primer título se basa en la premisa de la importancia de reconectar un mundo separado, sabemos que Death Stranding 2: On the Beach se hará la pregunta inversa de si fue una buena decisión conectar a la gente o si estaban mejor separados. Fuera de esta premisa filosófica que funciona como disparador, todavía son más las cosas que no sabemos sobre lo que traerá la nueva entrega.

Si bien tuvimos distintos tráilers, incluso algunos muy largos, con algunas nuevas funcionalidades y personajes que incluyen más actores reconocidos de Hollywood, forma parte de la propuesta de Kojima no entender realmente lo que estamos viendo hasta tener el control del juego en nuestras manos. Sí sabemos que se trata de una secuela con una gran ambición que busca expandir todo lo propuesto en el primer juego.

El mundo de Death Stranding 2: On the Beach buscará ser más inmenso y dinámico, se espera que todo lo relacionado al combate tenga una mayor profundidad y la incorporación de distintos actores y actrices reconocidos nos hacen creer que la historia también dará un salto más en cuanto a su desarrollo. Al igual que en el primer juego, la entrega presenta un mundo abierto conectado socialmente con todos los jugadores por lo que se irá construyendo de manera online.

Por otro lado, una cuestión que tiene expectantes a todos los fanáticos de la entrega y de la obra insignia de Hideo Kojima, Metal Gear, es que hubo en los tráilers de Death Stranding 2: On the Beach muchos detalles y elementos relacionados directamente con la popular saga de Solid Snake. Uno de los momentos que más se viralizó fue cuando el actor Luca Marinelli, quien interpretará a un personaje llamado Neil, se coloca una bandana en una clara referencia al juego.

Todas estos elementos que despiertan curiosidad y expectativa quedarán disipados cuando Death Stranding 2: On the Beach salga el 26 de junio para PlayStation 5. Habrá que esperar para saber si la nueva obra de Hideo Kojima logra reinventarse una vez más.