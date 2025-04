REVIEW | Fatal Fury: City of the Wolves - Un regreso un tanto confundido

Fatal Fury: City of the Wolves, de SNK.

Para mucha gente, los juegos de peleas atravesaron una nueva era dorada hace uno o dos años. Si bien varios piensan que esos buenos tiempos aún siguen en pie, otros consideran que el género está empezando nuevamente a perder peso. Y es que es difícil mantenerse en el pico una vez que se llega a la cima. Es en este contexto delicado para el género que SNK decidió revivir a una de las series más icónicas después de 26 años, con Fatal Fury: City of the Wolves.

Pocas franquicias de juegos de peleas han tenido un período de inactividad como lo tuvo Fatal Fury, con tantos años entre sus entregas principales. De más está decir que 26 años es mucho tiempo, y el género entero atravesó una infinidad de cambios de todo tipo. Por lo tanto, Fatal Fury: City of the Wolves tiene la difícil tarea de mantener la esencia de una serie tan longeva, adaptarse a tiempos modernos, y a la vez destacarse entre los aclamados juegos de peleas similares que no corrieron la misma suerte y tuvieron una continuidad con los años.

Inevitablemente, el juego terminará recibiendo comparaciones con Street Fighter 6, y en cierto punto son hasta apropiadas. Donde más moderno se siente este nuevo Fatal Fury es en su estilo visual, el cual claramente toma bastante prestado del último título de Capcom. Fatal Fury: City of the Wolves es un juego vibrante en el diseño de sus personajes y efectos visuales a la hora de las peleas, con muchos colores y efectos, además de contar con una estilización de sus menús que busca replicar la sensación de estar leyendo un cómic.

Sin embargo, detrás de toda la parafernalia visual, Fatal Fury: City of the Wolves sigue siendo un juego de SNK, y eso implica una jugabilidad altamente compleja. Hay saltos de diferentes alturas, cada personaje tiene su estilo completamente diferente, y el sistema de combate en sí cuenta con una multitud de mecánicas que son necesarias de dominar para poder triunfar en el juego.

Es ahí donde este nuevo Fatal Fury tiene quizás su primer tropiezo, o al menos así lo es según la perspectiva desde la cual se lo mire. No me parece una exageración decir que Fatal Fury: City of the Wolves es un juego que filtrará rápidamente a los jugadores menos experimentados en el género. Los tutoriales son escasos y, a diferencia de muchos juegos de peleas modernos, no existen tutoriales específicos para cada personaje. Simplemente hay que probarlos a todos para encontrar aquel luchador con el que nos sentimos cómodos.

Para los veteranos de este tipo de juegos, eso no es un problema, y tampoco lo sería en líneas generales si la complejidad se detuviese ahí. Lo que realmente será la prueba de fuego para cualquier jugador más novato es la mecánica estrella del juego: el sistema REV. En juegos tradicionales, los movimientos especiales EX utilizan una barra de energía, pero en Fatal Fury: City of the Wolves cargan un medidor especial hasta que “sobrecalienta” a nuestro personaje una vez que llega a su límite.

Esto, explicado de la manera más simplificada, nos permite usar seguidillas de movimientos especiales EX sin mucha restricción, ya que pueden encadenarse entre sí. Una vez sobrecalentados, no podremos usar más movimientos EX por un tiempo, que puede acortarse si de todas formas seguimos a la ofensiva. Sumado a la posibilidad de usar un “freno” en ciertos ataques para cancelar determinadas animaciones a medio camino, y a la mecánica S.P.G. que refuerza nuestro personaje cuando se encuentra en un determinado porcentaje de salud que nosotros mismos elegimos, el sistema de peleas se convierte en algo increíblemente abierto y expresivo, con muchísimas opciones para cada situación.

De nuevo, eso no significa un impedimento para los más experimentados, pero sí es un arma de doble filo. El techo de habilidad es extremadamente alto, haciendo que dominar un personaje sea un proceso muy extenso pero gratificante. Pero el piso, sin embargo, también lo es. Considerando que el juego no hace un buen trabajo en explicar las particularidades de cada personaje, un jugador nuevo en el género probablemente se sienta terriblemente abrumado con tantas opciones.

Esta es una decisión extraña, que hace que Fatal Fury: City of the Wolves se sienta como un juego confundido. El contenido para aquellos que no pretendan pasarse todo el tiempo peleando online con otra gente es, sinceramente, el punto más bajo del juego. Si bien se incluyen modos clásicos como Arcade, y el modo práctica tiene datos útiles como contador de frames, el modo single-player estrella del juego, Episodes of South Town, deja muchísimo que desear.

En este modo, elegiremos un personaje para “explorar” el mapa de la ciudad a modo de RPG, con una navegación de menús y presentación visual sencillamente paupérrima, a medida que nos enfrentamos a NPC genéricos y subimos de nivel para avanzar en la breve historia del personaje que elegimos. Las historias en sí no son tampoco nada llamativas. Hotaru, por ejemplo, encuentra un animal perdido y decide reunirlo con su familia, y en el camino lucha contra NPC que no tienen ni una cuota de carisma. Es, lisa y llanamente, un pésimo intento de un modo RPG en un juego de peleas.

Todo esto no deja de resultarme chocante, porque Fatal Fury: City of the Wolves claramente busca apelar a un público ajeno al mundo de los juegos de peleas, no solo por su estética llamativa sino por su elenco de personajes en sí. En una decisión que generó altos niveles de controversia, SNK decidió incluir a dos personas reales como luchadores: el futbolista Cristiano Ronaldo, y el DJ sueco Salvatore Ganacci, quien también presta su música para el juego.

El único motivo por el cual estas inclusiones tienen sentido es para atraer gente que, de otra forma, jamás se fijaría en este juego. De los dos personajes, el único que realmente parece haber recibido el trato correspondiente para sentirse dentro de un juego de peleas de SNK fue Ganacci, con movimientos ingeniosos y una personalidad exagerada. Cristiano Ronaldo, por su parte, es una adición que no se termina de explicar: por alguna extraña razón, es imposible jugar con él en el modo arcade, en el modo Episodes of South Town, o incluso editar ni el más ínfimo detalle en el modo Editor de Colores. ¿Qué sentido tiene entonces promocionar tanto un personaje que no tiene lugar en el juego, si está ausente en la mayor parte del título?

Todo este conjunto de decisiones hace que Fatal Fury: City of the Wolves sea un regreso algo confuso. A pesar de tomar decisiones claramente con la intención de expandir su audiencia y sumar público ajeno al género, los únicos que realmente van a encontrar algo de valor en el título son los que busquen un juego que ponga a prueba sus habilidades. En sí, no es algo malo, y los fanáticos de Fatal Fury encontrarán una nueva entrega más que digna con un gran sistema de peleas. Aquellos jugadores más casuales, sin embargo, lamentablemente no tienen mucho que hacer en South Town, y ni siquiera un futbolista como Cristiano Ronaldo será suficiente para retenerlos considerando la falta de consideración en lo mecánico hacia estos jugadores.

7 Nada casual Con una nueva entrega después de 26 años, Fatal Fury: City of the Wolves es un gran juego para los veteranos del género, pero los más novatos encontrarán un muro difícil de trepar con poco contenido pensado para ellos. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PC PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series S Xbox Series X