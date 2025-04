Nintendo Switch 2: Cinco grandes franquicias que podrían renovarse en la nueva consola

Mario Tennis Aces, de Nintendo.

Sin dudas Nintendo está viviendo un año muy particular, no solo por el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, sino por el contexto que rodea esta consola. Un lanzamiento conflictivo en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que obligó a Nintendo a replantear sus preventas y que aún no tienen una nueva fecha confirmada. En medio de eso, se habló mucho de los juegos que pueden llegar a la consola, tanto de Nintendo como de terceros.

Se habla de las grandes obras de los últimos años y de las franquicias de Nintendo que aún no llegaron, como Star Fox o F-Zero. Sin embargo, poco se habla de las franquicias que calaron hondo en lo que fue la primera Nintendo Switch: franquicias que hace tiempo sabíamos que no podían tener una nueva entrega porque si ese fuese el escenario, esperarían a lanzar el nuevo título en Nintendo Switch 2. A continuación, presetamos cinco franquicias que esperamos volver a ver de forma renovada en la nueva consola.

Mario Kart World, de Nintendo.

Mario Kart

El primer confirmado y quien será el estandarte de lanzamiento para la nueva consola bajo el nombre de Mario Kart World. Se sabía prácticamente desde el inicio de la consola actual que no iba a haber otro Mario Kart hasta que no hubiera un nuevo hardware y tiene todo el sentido del mundo que sea uno de los primeros lanzamientos.

Mario Kart World parece ser una mezcla de Forza Horizon con el mejor Mario Kart y la ambición se plasma en cada imagen. Sin dudas, salga como salga, será un antes y un después en la franquicia y esperamos que sea una experiencia que demuestre el salto de calidad entre una consola y otra.

Animal Crossing: New Horizons, de Nintendo.

Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons fue uno de los mayores éxitos y sorpresas que salió en Nintendo Switch, potenciado por la pandemia de COVID-19 que arrasó al mundo en 2020. El timing de este lanzamiento fue tan adecuado que se llenó de gente jugando al juego y terminó siendo el segundo más vendido de la consola. Pero siempre Animal Crossing tiene una entrega principal por consola.

Teniendo en cuenta que ya han pasado 5 años de New Horizons y que fue uno de los éxitos más grandes de Nintendo en la década, no me extrañaría que la secuela sea uno de los próximos lanzamientos. No creo que salga en 2025 con tantos títulos ya confirmado, pero apostaría a que será uno de los grandes lanzamientos de Nintendo en 2026.

Super Smash Bros. Ultimate, de Nintendo.

Super Smash Bros.

Otro de los grandes éxitos de la generación anterior fue Super Smash Bros. Ultimate, que además gana relevancia en el contexto actual en el que Nintendo intenta plasmar una metodología online mucho mejor, funcional en esta nueva consola. Ese fue tal vez uno de los puntos más flojos del juego.

Nominado a Juego del Año en 2018 y con contenido pago casi hasta el final del ciclo de la Switch. Sabíamos desde un principio que era difícil ver un nuevo Super Smash Bros. pero ya han pasado siete años desde ese momento y la Nintendo Switch 2 se ofrece como la mejor opción para renovar la franquicia, así que esperamos ver una nueva entrega en los próximos años.

Mario Tennis Aces, de Nintendo.

Mario Tennis

Menciono a Mario Tennis, pero podría ser cualquier Mario deportivo. A diferencia de otras subfranquicias del fontanero como Mario Party, la acción deportiva de nuestro bigotón favorito suelen tener una sola entrega por consola. Mario Golf tuvo una participación reciente y Mario Strikers suele tardar años en volver, pero Mario Tennis Aces fue la experiencia definitiva de Mario en ese deporte y hace años no volvemos a sentirnos de esa manera.

Es probable que un Mario deportivo salga en los primeros años de vida de la Nintendo Switch 2. Debería ser un Mario Tennis, pero con un Nintendo que tiene presupuesto para apostar, no me extrañaría que pueda volver alguna que otra subfranquicia como Strikers que hace años no aparece.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de Nintendo.

The Legend of Zelda

Quizás la que más puede llamar la atención de la lista, ya que The Legend of Zelda viene con muchos años de gran contenido y con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023) como el gran estandarte. No suele haber otro título principal de la franquicia en tan poco tiempo. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el desarrollo de ese juego fue a la par de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), no me extrañaría que Nintendo no tarde tanto esta vez.

No es solo porque la Nintendo Switch 2 tarde o temprano tendrá su Zelda principal, sino porque también en 2027 saldrá la película de la franquicia y Nintendo querrá aprovechar la ocasión. No afirmaría que un nuevo The Legend of Zelda será parte de los primeros lanzamientos de la consola, pero creo que no estamos tan lejos como pensamos.