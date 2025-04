Scopely compra Pokémon Go y Niantic anuncia despido masivo de 68 trabajadores

27/08/2024 Pokémon de la región de Galar llegan a Pokémon Go POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NIANTIC

La reciente venta del catálogo de juegos de Niantic a Scopely por $3.500 millones de dólares ha generado una reestructuración interna que derivó en el despido de 68 trabajadores. Estos cambios representan un nuevo rumbo para la empresa, ahora llamada Niantic Spatial, que centrará sus esfuerzos en desarrollar mapas digitales utilizando inteligencia artificial geoespacial.

Nueva dirección de Niantic

El giro estratégico de Niantic responde a su objetivo de trascender el ámbito tradicional de los videojuegos. Bajo su nueva identidad como Niantic Spatial, la compañía planea crear sistemas de cartografía avanzada que faciliten la interpretación y navegación del mundo físico por parte de máquinas y dispositivos. Este enfoque se alinea con el crecimiento de la inteligencia artificial, que demanda una comprensión espacial más precisa.

Durante una conferencia, John Hanke, fundador de Niantic, explicó: “Los mapas actuales se diseñaron para guiar a personas, pero ahora necesitamos que también sirvan para que las máquinas interactúen con el entorno”. Esta declaración refleja la visión que busca impulsar la empresa.

Pokémon Go, de Niantic.

Revisión de prácticas internas

La transacción con Scopely no solo redefine el propósito de Niantic, sino que también ha motivado ajustes en su estructura organizacional. Los despidos afectaron a empleados cuyos roles no coincidían con la nueva dirección estratégica.

Este es el segundo recorte de personal importante en menos de un año. En junio de 2023, la compañía cerró su estudio en Los Ángeles y eliminó 230 puestos, una medida vinculada al desequilibrio entre costos operativos y ganancias, que también llevó al cancelación de proyectos como NBA All-World Game.

Impacto en la comunidad gamer

La transición de juegos como Pokémon Go, Monster Hunter Now y Pikmin Bloom a Scopely ha generado incertidumbre entre los fanáticos. Durante un evento reciente de Pokémon Go en Italia, varios jugadores manifestaron preocupación sobre el futuro del soporte comunitario bajo la nueva administración.

Aunque la venta busca ampliar oportunidades, altera la dinámica operativa que sustentaba la relación entre Niantic y su audiencia. El desafío ahora reside en cómo Scopely gestionará estos títulos sin afectar la experiencia consolidada por años de interacción.

La pregunta clave es cómo Niantic Spatial equilibrará su legado en realidad aumentada con su incursión en mapeo digital, al mismo tiempo que mantiene la confianza de sus empleados y jugadores en medio de cambios constantes.