Hearthstone: Conversamos con los desarrolladores Dez Benscome y Edward Goodwin sobre la nueva expansión

Hearthstone, de Blizzard.

El pasado 25 de marzo llegó una nueva expansión para Hearthstone, ‘Hacia el Sueño Esmeralda’, donde nos sumergimos en un reino etéreo que, también, es la fuente de toda la magia de la naturaleza en el mundo de Azeroth. La particularidad de esta expansión reside en que el reino de ensueños, dominado por la dragona Ysera, es amenazado por una creciente corrupción que busca convertirlo en una pesadilla. Con esta premisa, los jugadores podrán elegir entre las fuerzas de la naturaleza con el uso de las bendiciones del Árbol del Mundo o el camino de la destrucción a través de los Regalos Oscuros de los dioses antiguos.

Dualidad es la palabra que mejor define esta expansión, y el gran desafío para el equipo de Hearthstone fue trasladar esta narrativa al arte así cómo a las mecánicas de juego. Pudimos conversar en una rueda de prensa con Dez Benscome (Concept Artist) y con Edward Goodwin (Lead Designer) de Blizzard que nos contaron un poco del detrás de escena de cómo es desarrollar una nueva expansión para este juego de cartas.

Romina Pereyra: —Para Dez y Edward, deben crear un equilibrio entre estos dos lados, pero aún así tiene que ser divertido sin volverse demasiado solemne. ¿Cómo se logra encontrar ese equilibrio desde la perspectiva del diseño artístico y del lado del juego? Imagino que a veces las decisiones involucran cartas controversiales, que impactan en el balance del juego, asegurándose de que no se vuelvan demasiado poderosas, pero aún así se mantenga ese efecto de “esto es genial”.

Dez Bencosme: — Supongo que creando ese contraste entre los dos bandos y asegurándonos de que no resulten demasiado solemnes. La parte de la pesadilla, a la que te refieres, no la consideramos solemne, sino más bien como algo genial, vanguardista y “edgy”, en contraste con un lado realmente suave y onírico. Siento que “onírico” es la palabra perfecta, pero honestamente, también es etéreo, suave, aireado, el lado del sueño. Así que cuando tenemos en cuenta estos aspectos, no se trata tanto de ser solemnes, sino más bien de lograr ese factor de “genialidad” y asombro en el diseño.

Ursoc y Ashamane, por ejemplo, también tuvieron su rediseño. Ursoc tiene unas garras enormes, además de un cráneo y su columna vertebral recorriendo su espalda con placas de armadura. Y luego Ashamane recibió un rediseño en el que flota entre sombras con una espada atravesándolo y con fragmentos flotando. Así que creo que, para nosotros, no era tan solemne, sino que algo genial y vanguardista por un lado, y luego onírico y hermoso por el otro.

Edward Goodwin: —Sí, desde el punto de vista del equilibrio del juego, hay muchas decisiones que involucran cartas controversiales. Creo que una de las que no puedo comentar mucho por ahora, pero que insinuamos en el teaser más reciente, fue el cambio de Raza que tenemos en camino. Otra de la que creo que sí puedo hablar mucho más es Zilliax. Fue una de las cartas principales de Whizbang’s Workshop. Y hay todos estos módulos que puedes usar para crearlo. ¡Dios mío, es genial! Puedes crear tu propia carta en Hearthstone.

Queremos que esa carta sea divertida. Queremos que sea muy poderosa. Queremos que tenga un impacto en el juego. Pero también queremos evitar que se repita la misma historia en cada partida, ¿verdad? Y ahora mismo, en muchas partidas, lo es. Juegas Zilliax con el módulo de Reborn. Hay muchas formas diferentes de resucitarlo. El primer Zilliax es genial. El segundo Zilliax está bien. Para cuando ves el quinto Zilliax en una partida, piensas: “Ya estoy un poco cansado de esta carta. Quiero jugar contra otra cosa”.

Así que tenemos que tomar muchas de esas decisiones, especialmente en este próximo año. Cuando Zilliax fue lanzado por primera vez, era increíble. Pero ahora ha pasado un año y hay nuevas historias que contar. Si quieren verlo, recientemente hicimos un parche de balance y pueden revisar todos los cambios ahí. Pero eliminamos Reborn de Zilliax para asegurarnos de que el próximo año de Hearthstone sea lo más divertido posible.

Otros medios: —Esta nueva expansión enfrentará la versión ideal de Azeroth contra el don oscuro de los dioses antiguos. Como jugadores, ¿cómo veremos reflejada esta dualidad en el arte, el tablero y la jugabilidad?

Dez Bencosme: —En esta expansión, estamos en el Sueño Esmeralda. Es un área hermosa y exuberante que está siendo corrompida por la pesadilla. Fue muy divertido para el equipo de arte conceptualizar el contraste en ambos bandos. El lado del sueño tiene luces, plantas verdes exuberantes, hermosas flores moradas y muchos elementos muy druídicos. Luego, la pesadilla los corrompe con enredaderas, espinas y zarzas, rojos brillantes y, curiosamente, un color púrpura que une ambos lados, ya que hay flores moradas hermosas en el sueño, pero tonos más oscuros y profundos de morado en la pesadilla que los conectan.

Pero también en términos de diseño, los dioses salvajes tenían exploraciones realmente asombrosas para esos dos lados. Un buen ejemplo es Ohn’ahra, cuyo rediseño le dio una cola larga y etérea, inspirada en los dragones orientales, con acentos azules brillantes y campanillas flotando alrededor.

En contraste, Omen tiene calaveras rojas en llamas expuestas y sus patas también expuestas como un esqueleto. Omen ya era un personaje alineado con la pesadilla incluso antes de este rediseño. Así que hay un montón de cosas geniales para mostrar ambos lados.

En cuanto al tablero, ahora mismo hay muchos elementos ahí que hacen alusión a esto, como tonos luminosos y bonitos de verdes y morados del sueño. Pero sí, en términos de establecer visualmente estas cosas, el contraste entre el sueño y la pesadilla es uno de los elementos más importantes en el arte.

Edward Goodwin: —Y desde la perspectiva de la jugabilidad también estamos mostrando ese contraste. Obviamente, hay dos mecánicas principales en el set: Imbue y Dark Gifts. Notarás que todas las clases alineadas con el Sueño Esmeralda obtienen Imbue, mientras que las clases corrompidas obtienen Dark Gifts. Más allá de eso, también diría que hay dos estilos de juego distintos. Las clases corrompidas pueden ser un poco más agresivas, como el “precio del poder”. Recientemente, revelamos una carta en Warlock llamada Fractured Power, que te permite destruir un cristal de maná y, en dos turnos, obtienes dos. Así que estás sacrificando algo y obteniendo algo después. Hay muchos ejemplos de eso en las clases corrompidas.

Otros medios: —¿Creen que la nueva actualización será atractiva para nuevos jugadores? Siguiendo la misma pregunta, ¿qué jugabilidad será más fácil de adoptar?

Edward Goodwin: —Sí, la respuesta es sí. Creo que las rotaciones suelen ser un muy buen momento para volver a Hearthstone. Ya sea volver o incluso probar Hearthstone por primera vez, ¿verdad? Porque considero que nuestro público que regresa también forma parte de ese grupo. Hay menos cartas en el juego, lo que hace que sea un poco más fácil construir un mazo.

Desde la perspectiva de la jugabilidad, cada vez que hacemos una nueva expansión, intentamos asegurarnos de que abarcamos un amplio rango de jugadores. Tanto desde el punto de vista de si prefieren jugar mazos agresivos o de control, como desde la perspectiva de la complejidad. Queremos asegurarnos de que el juego tenga mucha profundidad, pero que aún así sea accesible para los nuevos jugadores. Y creo que eso se refleja un poco en las mecánicas de esta expansión.

Es bastante fácil entender cómo funciona Imbue, ¿verdad? Quieres jugar más cartas con Imbue, eso hará que tu Hero Power mejore, y luego lo usas más. Desde un punto de vista estratégico general es algo que, después de una partida, ya entiendes y lo tienes claro. Al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que nuestra base de jugadores existente también tenga mucha profundidad por explorar y una gran rejugabilidad. Y creo que ahí es donde Dark Gifts realmente brilla, porque te presenta muchas situaciones que quizás nunca hayas visto antes. Hay mucha complejidad integrada en la mecánica, pero eso significa que la maestría del juego es realmente evidente ahí.

Si quieres mejorar en Hearthstone, este es un gran espacio para demostrar tus habilidades, ¿verdad? Así que queremos asegurarnos de que estamos cubriendo ambos tipos de jugadores.