GDC 2025 | Hablamos con Guy Richards, portavoz del programa ID@Xbox

GDC 2025 - ID@Xbox

Es un panorama complicado el que está atravesando la industria de los videojuegos en 2025. Por suerte, las grandes empresas cuentan con programas de soporte para aquellos desarrolladores que tienen propuestas más chicas, independientes, pero que tienen hambre de salir en las principales estaciones de juego.

En los últimos años, Xbox presentó en el marco de la Game Developers Conference un espacio para los títulos independientes que llegan al ecosistema Xbox. Nuevamente, desde Malditos Nerds | Infobae formamos parte de este espacio, pudiendo probar algunas de las propuestas que llegan este mismo año, e intercambiar unas preguntas con el principal portavoz del programa ID@Xbox, Guy Richards.



—Primero que nada, gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. En lo personal, yo trabajo en el desarrollo independiente y me gusta ver que grandes compañías apoyan esa escena, porque es algo difícil. Sé que ustedes ayudan a los indies, así que me gustaría que comiences contándonos un poco más sobre ID@Xbox, qué es lo que hacen, cómo ayudan a los desarrolladores y de qué trata el programa.

Guy Richards: —Primero hay que reconocer que sí, es difícil ser un desarrollador. Creo que si ves a la industria en su totalidad, hay más gente haciendo más juegos que nunca, así que es cada vez más difícil para los estudios poder destacarse. Cuando comenzamos con ID@Xbox en el 2013, la meta del programa era ayudar a los desarrolladores a llevar sus juegos a Xbox One, haciéndoles las cosas más fáciles. Siempre ha sido una de las metas. Ahora vemos lo mucho que cambió la industria, y el ecosistema de Xbox también evolucionó. De todas formas, lo principal que queremos hacer y cómo trabajamos con los desarrolladores se mantiene: queremos seguir haciéndoles las cosas fáciles y escucharlos para entender sus metas y cómo se alinean con Xbox.

Pero algunas de las nuevas oportunidades se centran en el aspecto de Xbox como plataforma. Hoy en día, el universo Xbox cuenta con más jugadores en más dispositivos diferentes de todo el mundo que nunca. Los desarrolladores pueden trabajar con nosotros para que los jugadores disfruten de sus experiencias en las dos generaciones actuales de consolas, ¿verdad? Xbox One, Xbox Series S y X, PC, disponibles a través de la nube, televisores inteligentes, teléfonos móviles y más. Así, a medida que el ecosistema de Xbox ha ido creciendo, también lo ha hecho nuestra oportunidad de trabajar con desarrolladores independientes para ayudarlos a llegar a un público mucho mayor y más amplio que nunca.



—Genial, y eso conecta con mi siguiente pregunta. Xbox funciona cada vez mejor como plataforma, no solo haciendo consola. ¿Consideras que ID@Xbox ayudó a los desarrolladores independientes a sacar esos juegos en otras plataformas o ustedes se enfocan solamente en las consolas de Xbox?

Guy Richards: —Los desarrolladores independientes siempre han tenido flexibilidad cuando trabajan con ID@Xbox para elegir lo que quieren hacer fuera de Xbox. Nuestra relación se centra principalmente en lo que los estudios hacen dentro del ecosistema Xbox. Obviamente, ese ecosistema tiene hoy en día más dispositivos. Hay más tipos diferentes de experiencias que los jugadores pueden tener, y eso es increíble. Así que nos centramos en ese aspecto.

Estamos trabajando con más desarrolladores que nunca. Solo en el último año, lanzamos alrededor de mil juegos. Ahora llegamos a los 6.000 juegos que pasaron por el programa desde que comenzamos. Y, siempre se trata de dar la elección a los desarrolladores en términos de cómo y dónde se lanzan los juegos. Queremos que tengan el mayor éxito posible en Xbox, pero el éxito en Xbox también significa que queremos que los estudios tengan negocios sostenibles y éxito en todos los demás lugares. Por lo tanto, todos los juegos que ves hoy los podrás jugar en otras plataformas cuando salgan.

Los desarrolladores están optando por hacer eso. También eligen encontrar jugadores en Xbox. Nos encantan los eventos como la GDC, donde tenemos juegos de países diferentes, y podemos celebrar y poner el foco en ellos. Son grandes ejemplos de eventos en los que queremos que el público de Xbox conozca esos juegos y los espere con más impaciencia. Y analizaremos, por ejemplo, cuáles son los indicadores clave de rendimiento en cuanto a la expectativa del público de Xbox. Sin embargo, al mismo tiempo, en nuestras conversaciones con los desarrolladores, les preguntamos si esto les está ayudando en otros aspectos. Nos gusta saber si trabajar con Xbox tiene un impacto más amplio en su negocio. Nos centramos en Xbox, pero también queremos que los desarrolladores tengan éxito en todas partes al mismo tiempo.

—Perfecto. Mencionaste muchas cosas sobre las que me gustaría hablar, pero voy a empezar con lo siguiente: cuando están ayudando a los desarrolladores con el programa, ¿es Game Pass lo primero sobre lo que hablan, o es algo que surge en el camino, ya sea como recomendación o como una opción?

Guy Richards: —Es importante que los jugadores de Xbox puedan elegir cómo acceder a los contenidos. Y esa elección también significa elección para los desarrolladores. Tanto si quieren crear juegos que puedan vender, como si quieren crear juegos free-to-play, o si queremos debatir sobre Game Pass. Esta semana hemos anunciado que IdeaXbox, desde sus inicios, ha pagado $5.000 millones de dólares a desarrolladores independientes, una cifra increíble. Así que eso es impresionante. Y al mismo tiempo, hemos tenido cientos de juegos de IdeaXbox que han llegado a Xbox Game Pass también. Eso es genial porque está dando más oportunidades a los desarrolladores para encontrar un público a través de Game Pass, para participar en las actividades de marketing de Game Pass, y, obviamente, también hay un componente económico eso.

Y para aquellos estudios con los que queremos hablar sobre Xbox Game Pass, tenemos un proceso. Tenemos un equipo de Game Pass que analizan los juegos y hacen recomendaciones. Si llegamos al punto en el que tenemos una conversación con un desarrollador, es una conversación única y personalizada para cada juego, para cada estudio sobre su juego, para asegurarnos de que se sientan realmente bien sobre cómo podría ser esa asociación. Dejamos que los desarrolladores elijan, y nuestro objetivo final es ayudar a que se descubran los juegos. Ya se trate de las oportunidades de descubrimiento que ofrecemos a través de Game Pass o de otras que también tenemos en la plataforma como Indie Selects que lanzamos el año pasado. El programa tiene diferentes temas, como “juegos del sudeste asiático”, y ya promovimos más de 1.000 juegos que no necesariamente están en Game Pass.



—Eso es genial. Y la rotación de juegos en Game Pass tampoco es agresiva en cuanto a cantidad, como suele suceder en otras plataformas. Siempre descubro nuevos juegos con mi suscripción, puedo jugar Doom todas las veces que quiera pero también descubrir títulos como Clair Obscur: Expedition 33.

Guy Richards: —Sí, para nosotros es muy importante que, obviamente, lleguen grandes juegos de diferentes géneros que ofrezcan una amplia gama de experiencias a los jugadores, para que todos sientan que hay un juego para ellos en Xbox. Pero también queremos que los juegos entren y salgan del servicio. Así que, al mismo tiempo que trabajamos con los estudios para que utilicen las mejores prácticas al llegar a Game Pass y puedan sacarle el mayor provecho.

También tenemos nuestro manual para cuando los juegos abandonan Game Pass, y cuándo hacer descuentos y este tipo de cosas que, por ejemplo, ayudan a los estudios una vez que han abandonado Game Pass. Siguen teniendo oportunidades en la plataforma, porque los juegos pueden abandonar Game Pass y seguir teniendo un gran éxito en Xbox.

—¿Y hay alguna hoja de ruta o un plan antes de que un desarrollador empiece en ID@Xbox? ¿Algo como “primero lanzamos, luego vamos a Game Pass, y después de unos meses ponemos un descuento”?

Guy Richards: —Tenemos muchas prácticas. Cuando los estudios se registran en ID@Xbox, lo que obtienen es acceso al ecosistema Xbox para desarrollar y publicar un juego. Así que nos aseguramos de que reciban toda la información técnica que necesiten, kits de desarrollo y todos los recursos que necesiten para crear y publicar un juego. Hay oportunidades de marketing y amplificación. Queremos asegurarnos de que el conocimiento se comparte con los desarrolladores para que puedan tomar la mejor decisión. Y creo que es importante recalcar que estamos para ayudar y compartir información que permita a los desarrolladores tomar las decisiones que deseen para sus juegos en Xbox.

—Me gustaría ahora poner el foco en los países en sí, porque en Latinoamérica, y especialmente Argentina, tenemos muchos desarrolladores talentosos, y a veces no saben sobre este tipo de oportunidades. ¿Cómo puede un desarrollador independiente conocer el programa, anotarse, y ser elegido? ¿Y cómo se sienten con respecto a la escena latinoamericana?

Guy Richards: —En el último año estuvimos en Brasil, en Argentina, y todos los años asistimos a diferentes eventos de la región para establecer contactos con los desarrolladores. Pero también tenemos algunos programas realmente interesantes que se centran en ayudar a más desarrolladores de todo el mundo a llegar a Xbox. Tenemos nuestro Programa de Aceleración de Desarrolladores, que no solo ofrece formación, sino también financiación para prototipos, sobre todo de mercados emergentes. También contamos con nuestro equipo de Mercados Estratégicos, que trabaja con desarrolladores locales en lugares como África, el Sudeste Asiático y América Latina. Así que tenemos más gente que nunca en todo el mundo trabajando con desarrolladores locales para ayudarles a entender cómo es la oportunidad global en Xbox.



—Excelente. Y para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a un desarrollador nuevo en 2025 que está buscando hacer un juego multiplataformas con todas las oportunidades que ustedes ofrecen?

Guy Richards: —A nosotros nos gusta hablar con cada desarrollador para conocer sus objetivos. Pero nos gustaría saber cómo podemos ayudarles a llegar a ese público multiplataforma de Xbox y asegurarnos de que toman las decisiones correctas como desarrolladores para poner su juego en todas las pantallas que puede haber en Xbox hoy en día. Cada vez son más los desarrolladores que deciden hacerlo.

Acabamos de alcanzar los 1.000 juegos de Xbox Play Anywhere distribuidos. Esto significa que el juego te sigue en todos tus dispositivos, y nuestros estudios muestran que los títulos de Xbox Play Anywhere aumentan un 20% el tiempo de juego en comparación con los que no lo son. Esto es fantástico, porque demuestra que los jugadores de Xbox que juegan en varias pantallas juegan más, lo que supone un mayor éxito para los desarrolladores.

Entonces, son varios consejos. Trabajemos juntos para llevar el juego a tantos dispositivos como sea posible. Trabajemos juntos en oportunidades como Xbox Play Anywhere para que los jugadores puedan jugar sin problemas, y entonces puedes tener un juego de Xbox en varios tipos de dispositivos. Diferentes tipos y tamaños de pantalla. Ayudarles con cosas que hagan que los jugadores tengan la mejor experiencia de juego posible independientemente de dónde jueguen.

El programa está para ayudarlos, para cumplir esas metas. Si miras atrás en la industria, el hardware solía ser el centro de la experiencia. Ahora se trata de poner al jugador en el centro y asegurarse de que los desarrolladores entienden las decisiones que pueden tomar para que la experiencia sea lo mejor posible para los jugadores de Xbox.