Ruffy and the Riverside anuncia una fecha de lanzamiento para consolas y PC

Ruffy And The Riverside presenta su fecha de lanzamiento con un nuevo tráiler.

El estudio independiente Zockrates Laboratories y la editora Phiphen Games confirmaron la fecha de lanzamiento del esperado Ruffy and the Riverside, la cual será el 26 de junio en consolas y PC. Este título de plataformas y acción sobresale por un atractivo estilo visual dibujado a mano y una mecánica de juego innovadora basada en una habilidad denominada “Canje”.

La historia sigue a Ruffy en su misión para detener al villano Groll y restaurar el equilibrio de Riverside. A lo largo de la aventura, recorreremos un mundo abierto con regiones únicas, participaremos en divertidas misiones secundarias y descubriremos grandes secretos ocultos.

Nuestro protagonista, Ruffy, tendrá una habilidad especial para poder copiar y pegar texturas del entorno y alterar el mundo a su favor, lo que nos permitirá resolver acertijos, vencer enemigos y explorar los escenarios de forma creativa. Cambiar el agua por hielo, convertir paredes en lianas trepables o modificar el color de ciertos elementos para influir en su comportamiento son algunos de los beneficios de esta mecánica, que busca ofrecernos una experiencia de juego dinámica y llena de sorpresas.

Ruffy and the Riverside, de Zockrates Laboratories.

Durante la historia, el título sacará provecho de su estética que mezcla dibujos con escenarios abiertos para alternar entre niveles hechos en 3D con segmentos en 2D, añadiendo una capa más de variedad a la exploración y los desafíos.

Ruffy and the Riverside tiene previsto su lanzamiento para el próximo 26 de junio en PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.