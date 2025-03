Un falso Flight Simulator apareció en PlayStation Store, engañando a varios usuarios

Microsoft Flight Simulator 2024 | Desarrollador: Asobo Studio | Distribuidor: Xbox Game Studios

La tienda digital de PlayStation fue escenario de una nueva controversia con la aparición de un supuesto Flight Simulator 2025. Muchos usuarios creyeron que se trataba de una versión oficial del simulador estrella de Microsoft para PlayStation 5, pero rápidamente quedó en evidencia que el título no tenía ninguna relación con la reconocida franquicia.

Con un supuesto desarrollo realizado por Grizzly Games, el título presentaba una portada con imágenes generadas por inteligencia artificial y una descripción vaga que imitaba el material promocional de Microsoft Flight Simulator 2024.

Lo más llamativo es que el estudio responsable utilizó ilegalmente el nombre y logotipo de Grizzly Games, el estudio independiente detrás de Thronefall. Desde el verdadero Grizzly Games negaron cualquier vínculo con este producto y denunciaron el uso indebido de su identidad, dejando en claro que no tenían recursos legales suficientes para tomar medidas contra los responsables.

Microsoft Flight Simulator 2024 | Desarrollador: Asobo Studio | Distribuidor: Xbox Game Studios

Esta situación reavivó el debate sobre el reciente incremento de títulos fraudulentos en las tiendas digitales, algo que ya ha ocurrido con clones de juegos populares de PlayStation como God of War y The Last of Us en plataformas de Microsoft.

A pesar de las dudas sobre su autenticidad, Flight Simulator 2025 permaneció en la PlayStation Store por varias horas antes de ser removido. El caso dejó en evidencia la facilidad con la que algunos desarrolladores publican títulos de dudosa procedencia en las tiendas digitales, aprovechándose de la confusión y la falta de control de calidad.

Sony aún no ha emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, pero los usuarios siguen a la espera de una versión legítima de Microsoft Flight Simulator 2024 en PlayStation 5.