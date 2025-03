Frosthaven llevará su estrategia táctica a PC con una beta cerrada este mes

Dave the Diver recibirá su DLC de Like a Dragon el próximo 10 de abril El exitoso juego de Mintrocket sumará nuevas mecánicas de combate junto a la presencia de personajes de la icónica saga de SEGA

Deliver At All Costs confirma su lanzamiento para el 22 de mayo El caótico juego de acción y conducción de Far Out Games y Konami llegará a consolas y PC, teniendo una semana gratuita en Epic Games Store