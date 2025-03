How 2 Escape: Lost Submarine, el nuevo título de la popular franquicia de Breakfirst Games, llegará este año

How 2 Escape: Lost Submarine presenta su primer tráiler.

La serie de juegos cooperativos How 2 Escape tendrá una nueva entrega con el lanzamiento de How 2 Escape: Lost Submarine. Maximum Entertainment y Breakfirst Games anunciaron que el título llegará a consolas y PC, ofreciendo una nueva experiencia de puzzles y tensión esta vez ambientada en alta mar.

En esta ocasión, asumiremos el rol de dos oficiales encargados de localizar el submarino Triumphant, que transporta un torpedo cuyo lanzamiento podría desencadenar una guerra global. Con el tiempo en nuestra contra, uno de nosotros explorará el interior de la nave en busca de pistas, mientras que el otro usará una aplicación complementaria para recopilar información clave. La comunicación será fundamental para tomar decisiones estratégicas y resolver los desafíos antes de que se acabe el tiempo.

Siguiendo la mecánica asimétrica que caracteriza a la franquicia, el título contará con soporte para juego cruzado y solo será necesario que uno de los jugadores tenga la versión completa, mientras que el otro podrá unirse a la partida a través de la aplicación gratuita que estará disponible en sistemas Android, iOS y también PC.

How 2 Escape: Lost Submarine, de Breakfirst Games.

Maximum Entertainment ya ha confirmado que esta iteración tendrá nuevos acertijos con dificultad progresiva y mecánicas mejoradas en comparación con entregas anteriores.

How 2 Escape: Lost Submarine todavía no tiene una fecha específica para su lanzamiento, pero sabemos que saldrá durante este 2025 y lo encontraremos en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC.