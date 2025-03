People Can Fly trabajará en un nuevo juego basado en una franquicia de PlayStation

Bulletstorm, de People Can Fly.

A través de un reciente informe oficial, People Can Fly dió a conocer que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto en colaboración con Sony Interactive Entertainment. Bajo el nombre en clave Project Delta, el estudio polaco desarrollará un prototipo basado en una propiedad intelectual de PlayStation, aunque todavía no se han dado detalles sobre qué franquicia habría sido la elegida.

Según lo que se puede ver en el acuerdo oficial, el desarrollo del prototipo se llevará a cabo por etapas y el estudio recibirá financiación por parte de Sony para completar el proceso de las etapas iniciales. Esta no es la única colaboración en la que está involucrado el equipo, ya que actualmente también trabaja en Gears of War: E-Day junto a The Coalition, además de otros proyectos con Square Enix y Krafton.

People Can Fly ha atravesado una etapa complicada este último tiempo tras varios despidos y la cancelación de varios proyectos en 2024, pero su colaboración con compañías como Microsoft y ahora Sony nos sugiere que el estudio todavía juega un papel importante dentro de la industria.

Por el momento, no hay información sobre si este nuevo título será un desarrollo independiente o si el estudio trabajará en conjunto con otros equipos de PlayStation. Habrá que esperar para conocer más detalles sobre Project Delta y qué franquicia de PlayStation podría estar involucrada en este nuevo proyecto.