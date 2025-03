Midnight Murder Club se lanzará en acceso anticipado con un pase gratuito para invitar amigos

Midnight Murder Club, de Velan Studios.

Midnight Murder Club, el nuevo título de disparos en primera persona de Velan Studios, llegará en acceso anticipado el próximo 13 de marzo para PlayStation 5 y PC. En este título, deberemos enfrentarnos a otros jugadores en la oscuridad de la misteriosa mansión Wormwood, usando solo un revólver y una linterna para localizar y eliminar nuestros oponentes guiándonos por los sonidos y destellos que veamos en la penumbra.

El título incluirá varios modos de juego, entre ellos Free for All, Thief in the Night, Team Deathmatch y Headhunters, junto al recientemente anunciado Wildcards. Esta nueva modalidad nos permite utilizar cartas que alteran las reglas de la partida de diferentes formas, como otorgando super velocidad, hacer que los personajes exploten al morir o manipular objetos dentro del escenario. Al final de cada partida, se repartirán nuevas cartas con las que se podrá armar nuevas estrategias para dominar la siguiente ronda.

Midnight Murder Club, de Velan Studios.

Para darle un extra a la experiencia multijugador, Velan Studios lanzará la edición Guest Pass, una versión gratuita que nos permitirá invitar hasta cinco amigos sin que estos necesiten comprar el juego. Con esta opción, podrán unirse a partidas públicas y privadas sin límites de tiempo ni contenido.

Velan Studios ha confirmado que continuará desarrollando Midnight Murder Club con el feedback de la comunidad, ajustando su hoja de ruta a partir de las opiniones de los jugadores.