The Talos Principle: Reawakened confirma su fecha de lanzamiento y presenta una demo gratuita

The Talos Principle: Reawakened, de Croteam.

Croteam y Devolver Digital han anunciado finalmente que The Talos Principle: Reawakened estará disponible el próximo 10 de abril. Esta edición definitiva del aclamado juego de puzzles filosófico no solo traerá mejoras en su apartado visual con Unreal Engine 5, sino que también amplía su contenido con un capítulo inédito y un editor de niveles.

Lanzado originalmente en 2014, The Talos Principle regresa en esta celebrada nueva versión con gráficos mejorados, iluminación renovada y un diseño más detallado en su mundo de simulación. La expansión Road to Gehenna se incluirá en esta versión, junto con In the Beginning, un nuevo capítulo que profundiza en los orígenes de la simulación. Croteam promete que este contenido extra ofrecerá una nueva capa narrativa y filosófica, manteniendo esa esencia existencialista que tanto gustó en el título original.

Una de las novedades más interesantes de The Talos Principle: Reawakened es el agregado de un editor de niveles, que nos dará la posibilidad de diseñar nuestros propios puzzles y compartirlos con la comunidad. Esta nueva herramienta está pensada para fomentar la creatividad y garantizarnos una larga vida para el juego a través de nuevos desafíos creados por los jugadores.

La demo, actualmente disponible en Steam, nos ofrece una pequeña selección de diferentes puzzles del juego completo y nos introduce en sus mecánicas clave, como conectores láser, bloqueadores de campos de fuerza y placas de presión. También tendremos un primer acercamiento al editor de niveles, dándonos un adelanto de las posibilidades que tendrá la comunidad para expandir la experiencia.

The Talos Principle: Reawakened tiene planificada como fecha de lanzamiento el próximo 10 de abril para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam.