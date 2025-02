Bossa Games, el estudio detrás de Surgeon Simulator, sufre nuevos despidos en poco más de un año

Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids, el próximo título de Snapshot Games, presenta un nuevo trailer El estudio liderado por el creador de la saga X-COM presenta un título que combina acción en tercera persona con estrategia en tiempo real, anunciando una demo en Steam Next Fest

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii logra el segundo mejor debut de la franquicia en Steam El spin-off protagonizado por Goro Majima alcanzó más de 22.000 jugadores simultáneos en su lanzamiento, posicionándose como uno de los títulos más exitosos de la serie