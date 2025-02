Among Us 3D llevará la experiencia del clásico multijugador a una nueva perspectiva

Among Us 3D presenta su primer tráiler.

El estudio Innersloth presentó Among Us 3D, una versión renovada del exitoso juego de roles multijugador que llevará la experiencia al primer plano con gráficos caricaturescos en tres dimensiones. Este título nos permitirá disfrutar de la divertida mecánica de engaño y sabotaje desde una perspectiva en primera persona, sin necesidad de tener que usar un visor de realidad virtual. Contará también con juego cruzado con Among Us VR, unificando a la comunidad de ambas versiones.

Among Us 3D mantendrá la esencia del original, donde entre cuatro y diez jugadores deberán completar tareas o descubrir quién está detrás de los sabotajes antes de ser eliminados. Se añadirán nuevas opciones de personalización, modos de juego y roles, además de la introducción de una nueva moneda llamada Stardust, utilizada para obtener artículos cosméticos.

Among Us 3D, de Innersloth.

El título debutará con una demo gratuita en el evento Steam Next Fest del 24 de febrero al 3 de marzo, ofreciendo una primera prueba para aquellos que quieran experimentar la nueva perspectiva del título más jugado durante la pandemia y el confinamiento.

Innersloth, su equipo desarrollador, no ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento para la versión final ni si llegará a otras plataformas más allá de PC. Este anuncio llega en un particular momento para el estudio, que también está trabajando en la serie animada de Among Us, programada para estrenarse en 2025.