The Last of Us: la segunda temporada de la serie liderada por Pedro Pascal confirma su fecha de lanzamiento

Captura del adelanto oficial de The Last Of Us

HBO, la compañía responsable de éxitos como Juego de Tronos (Game of Thrones) y El Pingüino (The Penguin), lanzó en 2023 The Last of Us, una serie que logró capturar la esencia del aclamado videojuego de Naughty Dog. Su impacto fue inmediato, convirtiéndose en un fenómeno tanto para los fanáticos del juego como para nuevos espectadores, gracias a su narrativa atrapante, la solidez de sus protagonistas y un impresionante despliegue audiovisual. Ante este rotundo impacto, la confirmación de una segunda temporada fue inevitable, y ahora, tras meses de especulación, finalmente se ha anunciado su fecha de estreno.

Aunque HBO ya había anunciado que la segunda temporada de The Last of Us llegaría en abril, ahora se ha confirmado que su estreno será el domingo 13 de ese mes. La fecha coincide con la semana posterior al final de la tercera temporada de The White Lotus, la reconocida serie antológica creada por Mike White (Escuela de rock), que esta vez se ambienta en Tailandia y cuenta con un elenco destacado, con nombres como Lalisa Manobal (artista de Blackpink), Walton Goggins (Fallout), Parker Posey (Blade: Trinity) y Aimee Lou Wood (Sex Education).

En la primera temporada, The Last of Us exploró un mundo colapsado por una infección provocada por un hongo que convirtió a gran parte de la población en criaturas agresivas, mientras seguíamos las aventuras de nuestros protagonistas Joel y Ellie. Ahora, la nueva entrega situará la historia cinco años más tarde, siguiendo los eventos del segundo videojuego. Aunque la vida de los protagonistas parece haber encontrado cierta estabilidad, viejas heridas y cuentas pendientes volverán a cruzarse en su camino, poniendo a prueba sus lazos y su determinación en un entorno cada vez más hostil.

Primeras imágenes de "The Last Of Us 2" (HBO / Max)

La producción está protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian, Gladiator 2, Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos) y Bella Ramsey (Juego de tronos). Junto a ellos, en la nueva tanda de episodios veremos actuaciones de Kaitlyn Dever (Vinagre de manzana, Nadie podrá salvarte) como Abby, Isabela Merced (Alien: Romulus, Madame Web) como Dina y Young Mazino (Bronca) como Jesse.

Podremos ver en simultáneo en HBO y Max el regreso de The Last of Us el domingo 13 de abril, cuando la esperada segunda temporada dé inicio a un nuevo capítulo en la historia de Joel y Ellie, marcando un retorno lleno de desafíos y giros inesperados.