‘Yo, Tonya’, ‘El escándalo’ y más: exploramos las películas con Margot Robbie en Netflix

Margot Robbie se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de Hollywood, gracias a su talento, versatilidad y visión artística. Además de brillar frente a las cámaras, Robbie ha asumido un papel clave detrás de escena como productora a través de su compañía, LuckyChap Entertainment (Saltburn), impulsando proyectos innovadores y liderados por mujeres. Su trayectoria la ha llevado a colaborar con renombrados cineastas como Quentin Tarantino (Pulp Fiction) y Martin Scorsese (Taxi Driver) en cintas aclamadas como Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood - 2019) y El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street - 2013). En esta ocasión, nos sumergimos en la plataforma de Netflix para descubrir algunos de los largometrajes más destacados en donde Robbie ha dejado su huella como protagonista.

En este recorrido por las interpretaciones de Margot Robbie, es imposible no detenerse en Yo, Tonya (I, Tonya), una película estrenada en 2017 que se sumerge en la increíble y polémica historia real de la patinadora artística Tonya Harding. Esta película biográfica no solo explora los altibajos de su carrera deportiva, sino también los momentos más oscuros de su vida personal, entre ellos el infame incidente con su rival Nancy Kerrigan. Con un tono que combina el drama y el humor ácido, la cinta ofrece una mirada audaz a los entresijos del deporte y la presión mediática.

Dirigida por Craig Gillespie (Lars and the Real Girl, El poder de los centavos), el proyecto se destaca por su estilo narrativo poco convencional, que mezcla entrevistas ficcionales, flashbacks y rupturas de la cuarta pared. Steven Rogers (Navidad con los Cooper, Quédate a mi lado) fue el encargado de escribir el guion, dando vida a un relato que se mueve entre el sarcasmo y la crudeza, capturando con precisión los matices de los personajes y los eventos que marcaron la historia de Harding.

El reparto está encabezado por Margot Robbie, quien interpreta a Tonya Harding con una intensidad y vulnerabilidad que le valieron una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Junto a ella, Allison Janney (Palm Royale, La diplomática) brilla en el papel de LaVona Golden, la dura y abusiva madre de nuestra protagonista, ganando el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación. Por último, Sebastian Stan (El Aprendiz, Capitán América y el soldado del invierno) también destaca como Jeff Gillooly, el controvertido esposo de Harding, completando un elenco que logra transmitir la complejidad de una historia tan extraordinaria como devastadora.

El escándalo - Bombshell

El escándalo (Bombshell) es una película dramática de 2019 que nos sumerge en una historia basada en hechos reales sobre las polémicas internas de Fox News. La trama se centra en las experiencias de varias mujeres que enfrentaron el acoso por parte del poderoso presidente de la cadena. A través de una narrativa cruda, el largometraje expone los desafíos de las víctimas para alzar la voz dentro de un sistema dominado por el abuso de poder y el silencio corporativo.

Dirigida por Jay Roach (Austin Powers, Trumbo) y con un guion escrito por Charles Randolph (De amor y otras adicciones, La gran apuesta), el proyecto combina momentos de drama intenso con reflexiones incisivas sobre la cultura corporativa y la lucha por la justicia. La dirección de Roach logra equilibrar el ritmo de la película, destacando tanto las emociones individuales de los protagonistas como las complejidades del entorno en el que se desenvuelven.

En cuanto al elenco que acompaña a Robbie, nos encontramos con destacadas interpretaciones de Charlize Theron (Mad Max: furia en el camino) y Nicole Kidman (Big Little Lies). Theron da vida a Megyn Kelly, una de las principales periodistas de la empresa, y logra capturar con precisión su fortaleza y vulnerabilidad, lo que le valió una nominación al Oscar. Kidman interpreta a Gretchen Carlson, cuya denuncia inicial destapó el escándalo, aportando una actuación sutil y poderosa. Junto a ellas, el elenco se completa con Allison Janney, John Lithgow (Riesgo total), Malcolm McDowell (La naranja mecánica) y Kate McKinnon (Cazafantasmas).

En último lugar, nos encontramos con Babylon, una película dramática de 2022 que nos transporta a los excesos y la decadencia de la industria cinematográfica en los años 20, durante la transición del cine mudo al sonoro. Esta producción muestra un retrato crudo de Hollywood en su etapa más extravagante y caótica, centrado en la ambición de la fama. La historia sigue a un grupo de personajes cuyas vidas se entrelazan en medio del auge y caída de este mundo lleno de desenfreno.

La película es dirigida por Damien Chazelle, quien ya había explorado su fascinación por el espectáculo y la música en películas como La La Land y Whiplash. En Babylon, el cineasta lleva su visión al límite, ofreciendo una obra ambiciosa y visualmente deslumbrante que captura tanto la grandeza como las sombras de la época. El guion, también escrito por él, combina un tono nostálgico con una crítica mordaz hacia la industria, creando un relato épico que desafía al espectador con su ritmo frenético y su narrativa cargada de emociones.

En cuanto al elenco, Babylon cuenta con las actuaciones de Margot Robbie, Brad Pitt (El club de la pelea), Diego Calva (Bird Box Barcelona), Tobey Maguire (El hombre araña) y Lukas Haas (Lady in White).