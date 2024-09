Los Sims: se confirma la película del videojuego con Margot Robbie y Amazon MGM Studios en la producción

Como hemos venido anunciando en los últimos meses, la industria audiovisual ha volcado su mirada hacia las historias y personajes de los videojuegos para llevarlos tanto a la gran pantalla como al formato serial. Ejemplos hay varios, algunos exitosos y otros no tanto, como Fallout, The Last of Us, Borderlands, y Super Mario Bros: La Película (The Super Mario Bros. Movie), entre otros. Sin embargo, también hay varios proyectos en camino, como Secret Level, Minecraft, y Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft), por mencionar algunos. Ahora, finalmente se ha confirmado que una película de Los Sims está en desarrollo.

No hay dudas de que Los Sims es uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos. Este título de simulación social y estrategia, creado por el diseñador Will Wright, fue desarrollado por Maxis y publicado por Electronic Arts en el año 2000. Los jugadores tienen la libertad de construir y decorar casas, gestionar las necesidades básicas de los Sims (como el hambre, la higiene y el descanso), y guiarlos a lo largo de sus vidas. Esto incluye desarrollar relaciones, progresar en carreras profesionales y tomar decisiones que afectan su bienestar. Con su estilo de juego abierto, este título ofrece un espacio donde los jugadores pueden experimentar situaciones realistas o dejar volar su imaginación, haciendo del juego una experiencia personalizada y única en cada partida.

Finalmente, Electronic Arts ha confirmado que la adaptación cinematográfica de Los Sims está en camino, con Amazon MGM Studios a cargo del desarrollo. Además, se ha revelado que LuckyChap, la productora de Margot Robbie, junto con Vertigo Entertainment (La gran aventura LEGO), serán las encargadas de la producción. Robbie, actriz de Babylon y El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street - 2013), viene de cosechar un gran éxito con su película lanzada en 2023, la cual recaudó 1.400 millones de dólares en todo el mundo.

Los Sims 4

Laura Miele, de Electronic Arts, expresó su entusiasmo a través de un comunicado: “A medida que nos acercamos al increíble hito de los 25 años de Los Sims, lo que es una hazaña de longevidad en el mundo actual del entretenimiento y la cultura pop, estoy encantada de confirmar que Los Sims llegará a la pantalla grande. Al asociarnos con grandes figuras de Hollywood, este nuevo y emocionante capítulo de Los Sims llevará su magia a millones de fanáticos más. Es un testimonio del poder perdurable de esta querida franquicia, que ha cautivado a más de 500 millones de jugadores durante un cuarto de siglo”.

Si bien aún no se conocen los detalles específicos de la trama, en el comunicado se mencionó que la intención es crear una experiencia que refleje la historia y el legado del juego, pero que también pueda compartirse a lo largo de generaciones y siga siendo culturalmente relevante. Los fanáticos pueden esperar muchos guiños. Según Kate Gorman, vicepresidenta y gerente general de la franquicia Los Sims en EA: “Verán cómo gran parte del universo cobra vida y cómo muchas de las experiencias clásicas que nuestros jugadores han vivido en los juegos se plasman en la película. Estoy segura de que una piscina sin escalera estará en algún lugar, pero aún no hemos finalizado esos detalles. Pero esa es la idea, decir que se desarrolla dentro de ese espacio. Es un guiño a todo el increíble juego, la creación y la diversión que la gente ha tenido”.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada, sabemos que Kate Herron será la directora del proyecto, con un guión escrito por Briony Redman (Doctor Who). Esta será su ópera prima como directora de largometrajes, aunque ya ha dirigido toda la primera temporada de la aclamada serie de Loki, episodios de Sex Education, y también será parte de la segunda entrega de The Last of Us.