Guy Ritchie comienza la producción de su próxima serie con Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren

El actor británico Tom Hardy, en una fotografía de archivo. EFE/Vickie Flores

Tom Hardy, el actor británico de 47 años, ha participado en una amplia gama de proyectos a lo largo de su trayectoria. Entre sus papeles más destacados se encuentran Locke (2013), Capone (2020), El club de los vándalos (The Bikeriders - 2023), Mad Max: furia en el camino (Mad Max: Fury Road - 2015), y recientemente cerró la trilogía del simbionte con Venom: el último baile (Venom: The Last Dance). A pesar de su agenda ajetreada, Hardy continúa ampliando su repertorio, pues ha sido confirmado como protagonista de una nueva serie tras las negociaciones llevadas a cabo en octubre. La producción de este nuevo proyecto ya está en marcha, lo que garantiza que sigamos viendo nuevas facetas de su carrera.

El proyecto, anteriormente conocido como The Associate, finalmente ha confirmado el inicio de su producción en Londres, bajo el liderazgo de Showtime y Paramount+. Aunque el título aún no ha sido oficializado, se reveló que se aleja del concepto inicial de ser un spin-off de la popular serie Ray Donovan (protagonizada por Liev Schreiber) para convertirse en una historia independiente. Según la sinopsis oficial: “Una electrizante serie policial global centrada en dos familias en guerra con base en Londres, cuyas empresas se extienden por todos los rincones del planeta, con un “arreglador” que se encarga de proteger a una de ellas a toda costa”.

El elenco de este ambicioso proyecto se completa con dos actores de renombre que aportarán una gran profundidad a sus personajes. Junto a Tom Hardy, Pierce Brosnan (Mamma Mia!, GoldenEye, Otro día para morir) y Helen Mirren (La dama de oro, La reina, La maldición de la casa Winchester) se encargarán de dar vida a papeles clave dentro de la historia. Según se ha confirmado: “Hardy interpretará a Harry Da Souza, un conciliador profesional en nombre de la familia Harrigan; Brosnan interpretará a Conrad Harrigan, el jefe de una exitosa familia criminal irlandesa con sede en Londres y el jefe de Harry; Mirren interpretará a Maeve Harrigan, la esposa de Conrad y la matriarca de la familia Harrigan”. Esta dinámica entre los tres personajes promete ser el eje central de la serie, llevando a la audiencia a un mundo de poder, lealtades y conflictos familiares.

Helen Mirren (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este título policial fue creado y contará con la dirección de Guy Ritchie, con un guion de Ronan Bennett (Enemigos públicos, Gunpowder). Ritchie es reconocido por sus trabajos en largometrajes como El Pacto (The Covenant - 2023), El rey Arturo: la leyenda de la espada (King Arthur: Legend of the Sword - 2017) y Snatch: Cerdos y diamantes (Snatch - 2000), entre otros.

Jeff Grossman, vicepresidente ejecutivo de programación de Paramount+, expresó su entusiasmo con respecto al proyecto: “La potencia de fuego dentro y fuera de la pantalla en esta nueva serie policial de Guy Ritchie ofrecerá exactamente lo que el público espera de Paramount + con Showtime: actuaciones de alto calibre, historias de alto impacto y producción de alto nivel de algunos de los mejores en el negocio”.

Si bien no tenemos fecha de estreno para esta serie, se espera a que llegue a la plataforma de Paramount+ durante el 2025.