Don Cheadle interpretará a un asesino en Canyon, el nuevo thriller policial del guionista de ‘John Wick’

Don Cheadle. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Don Cheadle, el actor estadounidense de 59 años, ha dejado su huella en una gran cantidad de producciones a lo largo de su carrera, destacándose en películas como Alto impacto (Crash - 2004), El Guardia (The Guard - 2011), Tráfico (Traffic - 2000), y en la icónica serie Los años maravillosos (The Wonder Years). Fue nominado al Oscar por su interpretación en Hotel Rwanda (2004) y también ha sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel, interpretando a James “Rhodey” Rhodes en varias entregas, entre ellas Iron Man y las películas Los Vengadores. Ahora, Cheadle se prepara para un nuevo desafío en el largometraje titulado Canyon.

En Canyon, Don Cheadle se aleja de su papel en Marvel para interpretar a un personaje muy diferente. En este thriller de acción y suspenso, dará vida a un músico de jazz con un oscuro secreto que lo vincula al crimen. El proyecto, que se desarrolla durante una sola noche llena de tensión, presenta a Canyon como un hombre que lleva una doble vida: por el día, es músico, y por la noche, un asesino. Según la sinopsis oficial: “El proyecto se desarrolla en el transcurso de una noche abrasadora. Canyon, un músico a tiempo parcial y asesino a tiempo completo, se convierte en el improbable protector de una joven que se ve envuelta en una guerra territorial entre familias criminales enfrentadas”.

Colin Tilley, reconocido director de videos musicales, será el encargado de dirigir este audiovisual. A lo largo de su carrera, ha trabajado con artistas como Kendrick Lamar, Zendaya y Justin Timberlake, creando icónicos videos musicales que le valieron una nominación al Grammy. Tras su exitosa trayectoria en la música, Tilley da sus primeros pasos con este título, un thriller de suspenso que marcará su incursión en un género diferente. Además, el director está actualmente en búsqueda de distribución para su primer largometraje, Eye for an Eye, una película de terror ambientada en los pantanos de Florida y protagonizada por Whitney Peak (Gossip Girl).

Don Cheadle

Aunque aún se desconocen más detalles sobre el elenco y la fecha de estreno, se ha confirmado que Derek Kolstad, el guionista detrás de la exitosa franquicia John Wick, será el encargado de escribir el guion de Canyon. Este dato genera altas expectativas, pues su participación anticipa que la película tendrá secuencias de acción intensas y brutales, características por las que es conocido. Kolstad también ha trabajado en otras producciones destacadas, como la serie Falcon y el Soldado del Invierno (The Falcon and the Winter Soldier) y Nadie (Nobody - 2021), además de ser productor de Die Hart y El Continental: Del Mundo de John Wick (The Continental), lo que refuerza su experiencia en el género de acción y suspenso.

Si bien este anuncio es reciente, estaremos atentos a las próximas actualizaciones de Canyon.