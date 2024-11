Nadie 2: el director revela lo que nos espera en la secuela de acción liderada por Bob Odenkirk

En "Nadie", el protagonista busca la revancha contra los criminales que pusieron en peligro la vida de su familia. (Créditos: Netflix)

El género de acción ha experimentado un notable auge en los últimos años, destacando producciones como Furiosa: A Mad Max Saga, la franquicia de John Wick y películas memorables como Al filo del mañana (Edge of Tomorrow, 2014). De cara al 2025, la atención se centra en títulos muy esperados como F1 o Misión Imposible: Sentencia Final (Mission: Impossible — The Final Reckoning). Sin embargo, en esta ocasión, los reflectores apuntan hacia otro gran estreno: la esperada secuela de Nadie (Nobody, 2021), cuyo director ha comenzado a adelantar lo que podemos esperar de esta nueva entrega cargada de adrenalina.

En 2021 se estrenó Nadie, una película que nos introduce en la vida de Hutch Mansell, un hombre aparentemente común y rutinario. La trama da un giro cuando, tras un robo en su hogar, Hutch se ve obligado a enfrentar su pasado y adentrarse en un violento mundo criminal que había permanecido en las sombras durante años. Lo que comienza como una historia de venganza personal se transforma en un explosivo viaje de acción, en el que nuestro protagonista revela una identidad oculta y una habilidad letal que lo conecta con una red de criminales que pondrá a prueba todos sus límites.

Mientras que la primera entrega fue dirigida por Ilya Naishuller (Hardcore: Misión extrema, Karamora), la secuela estará bajo la dirección de Timo Tjahjanto, quien trabajará con un guion de Derek Kolstad (John Wick). Tjahjanto cuenta con experiencia en el género de acción y terror, habiendo dirigido proyectos destacados como V/H/S/94, The Night Comes for Us y Fuera de las sombras (The Shadow Strays - 2024), consolidándose como una elección prometedora para llevar esta nueva entrega a otro nivel.

Bob Odenkirk como Hutch Mansell.

Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre la trama de Nadie 2, Timo Tjahjanto ha ofrecido algunas pistas sobre lo que podemos esperar de la secuela. En una reciente entrevista, comentó que la película será “diferente” en comparación con la primera entrega. En particular, habló sobre el impacto de las acciones de Hutch Mansell en su familia, destacando cómo su regreso a la violencia afectará a sus seres queridos. “Ahora que ha vuelto a la carga a toda máquina, ¿cómo reacciona su familia ante esta bestia? Verán muchas de las preguntas que hacen los padres y los maridos: ‘¿Cómo reaccionan ante este otro lado de mí que está constantemente apurándose y trabajando para la familia?’ Va a ser todo un viaje”, adelantó Tjahjanto.

Además, el cineasta explicó que Nadie 2 se alejará de la atmósfera más sombría y monótona de la primera película, prometiendo una experiencia visualmente más vibrante. “Eliminamos toda la sensación monótona y sombría de fábrica/almacén de la primera película. La hacemos mucho más veraniega y colorida”, afirmó.

Si bien contaremos con las actuaciones de Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) y Christopher Lloyd (Volver al futuro, La familia Addams), se ha confirmado que Sharon Stone (Bajos instintos) será la villana de esta nueva entrega. Sobre su interpretación, Tjahjanto expresó: “Su actuación me recuerda mucho a Ben Kingsley en Sexy Beast. Ella es definitivamente una mujer alfa. No se deja pisotear por nadie. Esta es una villana única, y está haciendo que este personaje sea completamente loco”.

Nadie 2 llegará a los cines de todo el mundo el 15 de agosto de 2025.