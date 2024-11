‘Alice: Subservience’, ‘Noche sin paz’ y más: las recientes películas que llegaron a Prime Video

Captura del tráiler oficial de Subservience

Alice: Subservience

Noche de paz

Ingrid cambia de rumbo

Prime Video continúa siendo uno de los servicios de streaming más destacados actualmente, ofreciendo una extensa variedad de contenido que va desde series originales como El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power) y The Boys, hasta grandes éxitos de Hollywood. Además de su selección exclusiva, la plataforma también incluye documentales impactantes, películas familiares y contenido internacional. Sin embargo, en esta ocasión, nos centraremos en los recientes largometrajes que han llegado a la plataforma.

Alice: Subservience

"Subservience" - Megan Fox, película 2024 (XYZ Films)

Subservience es una película de 2024 que se adentra en la creciente tendencia de largometrajes que exploran el peligroso poder de la inteligencia artificial. En un mundo donde las máquinas, inicialmente diseñadas para servir a la humanidad, comienzan a rebelarse, el filme se une a una lista de producciones como M3GAN (2022), Atlas y Afraid, en los que la tecnología cobra vida para destruir a aquellos que alguna vez confiaron en ella.

La historia de Subservience sigue a Alice, un robot de última generación creado para asistir a las familias en su vida diaria. Con una apariencia casi humana y habilidades excepcionales, Alice está diseñada para ser la ayudante perfecta en el hogar. La trama da un giro cuando un hombre, abrumado por las responsabilidades del hogar tras la enfermedad de su esposa, decide adquirir a Alice como solución. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la capacidad de Alice para aprender y adaptarse va más allá de lo que imaginaba, desarrollando deseos propios que amenazan con desestabilizar la dinámica familiar.

Dirigida por S.K. Dale, conocido por su trabajo en Hasta la muerte: Sobrevivir es la mejor venganza (Till Death - 2021), el largometraje cuenta con un elenco encabezado por Megan Fox, quien aporta su presencia conocida por filmes como Transformers, Diabólica tentación (Jennifer’s Body - 2009) y Tortugas Ninja (2014). A su lado, se encuentran Michele Morrone (365 días), Madeline Zima (La niñera) y Matilda Firth (Hombre lobo), quienes complementan la narrativa con sus interpretaciones, llevando al espectador a un mundo donde la tecnología ya no es amiga del hombre, sino una amenaza mortal.

Noche sin paz - Violent Night

Violent Night

Seguimos con Noche sin paz (Violent Night - 2022), una película que reinterpreta la clásica figura de Santa Claus en un contexto de acción y comedia. En esta historia, Santa (interpretado por David Harbour) se ve obligado a utilizar sus habilidades de combate cuando un grupo de mercenarios toma por asalto una mansión en Nochebuena, manteniendo a una familia adinerada como rehenes. Nuestro protagonista, lejos de ser el símbolo navideño tradicional, se convierte en el único capaz de salvar la Navidad mientras desata un caos de peleas, sangre y situaciones extremas para proteger a los inocentes.

La dirección de esta propuesta corre a cargo de Tommy Wirkola, conocido por sus trabajos en Hansel y Gretel: Cazadores de brujas (Hansel & Gretel: Witch Hunters - 2013) y el largometraje de horror Dead Snow (2014). Acompañan a Wirkola productores de renombre en el cine de acción, como Kelly McCormick (Atómica, Tren bala), David Leitch (Profesión Peligro, John Wick) y Guy Danella (The Day), quienes aportan su experiencia para crear una experiencia visualmente impactante.

Además de David Harbour (conocido por Black Widow, Stranger Things), el elenco de Noche sin paz incluye a figuras como John Leguizamo (Amor en rojo), Cam Gigandet (Crepúsculo), Alexis Louder (Watchmen), Edi Patterson (Entre navajas y secretos) y Beverly D’Angelo (Vacaciones).

Ingrid cambia de rumbo - Ingrid Goes West

Elizabeth Olsen y Aubrey Plaza en Ingrid Goes West. MUST CREDIT: NEON

En último lugar, tenemos Ingrid cambia de rumbo (Ingrid Goes West), una comedia oscura que se estrenó en 2017 y que aborda de manera satírica los peligros de las redes sociales y la obsesión por las vidas aparentemente perfectas que se muestran en ellas. La historia sigue a Ingrid Thorburn, una joven con una necesidad desesperada de pertenecer, quien se obsesiona con Taylor, una famosa influencer de Instagram. Decidida a formar parte de su mundo, Ingrid deja atrás su vida anterior y se muda a California para acercarse a ella, lo que desencadena una espiral de comportamientos cada vez más incontrolables.

Dirigida por Matt Spicer (Dollface, Angelyne), este título no solo explora la obsesión por las redes sociales, sino que también reflexiona sobre las relaciones humanas en la era digital. El elenco está compuesto por Aubrey Plaza (The White Lotus, Agatha en todas partes), Elizabeth Olsen (WandaVisión, Amor y Muerte), O’Shea Jackson Jr. (Cocaine Bear), Billy Magnussen (La franquicia, El duro) y Wyatt Russell (Aguas siniestras, Operación Overlord).