Avatar: Frontiers of Pandora retrasa su último DLC previsto para el día de hoy

Avatar: Frontiers of Pandora, de Ubisoft.

Ubisoft ha anunciado que Secrets of the Spires, el segundo DLC de Avatar: Frontiers of Pandora, sufrirá un pequeño retraso. Originalmente previsto para el 26 de noviembre, la nueva fecha de lanzamiento será el 28 de noviembre. Esta decisión se tomó luego de que el equipo de desarrollo detectara un “problema crítico de última hora” que podría haber comprometido la experiencia si no se solucionaba a tiempo.

En un comunicado a través de sus redes sociales, la compañía francesa aseguró que su prioridad es ofrecer una “experiencia de alta calidad, disfrutable y memorable”. Aunque no se especificaron detalles sobre el problema técnico, Ubisoft pidió paciencia mientras trabajan para garantizar el mejor desempeño posible en esta nueva aventura en el mundo de Pandora.

Secrets of the Spires promete llevarnos a las impresionantes “Agujas del bosque nublado”, una región montañosa del universo de Avatar donde se desarrollarán épicas batallas aéreas a lomos de los ikran. Esta expansión se encuentra incluida en el pase de temporada que acompaña las ediciones Gold y Ultimate del juego.

Lanzado en diciembre de 2023, Avatar: Frontiers of Pandora se ha expandido con contenido adicional, siendo The Sky Breaker el primer DLC lanzado en julio. Este retraso, aunque es breve, busca asegurar que el nuevo contenido mantenga el estándar que Ubisoft ha prometido a sus seguidores.

Podemos encontrar actualmente Avatar: Frontiers of Pandora en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC.