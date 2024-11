Elio: Pixar nos transporta al espacio con el nuevo adelanto de su próxima aventura animada

Durante siglos, las personas han llamado al universo en busca de respuestas. En Elio, ¡El universo devuelve la llamada! Estreno en junio, solo en cines.

Pixar, la icónica compañía de animación responsable de franquicias como Toy Story o Monsters, Inc., ha tenido un año destacado con el éxito de Intensamente 2 (Inside Out). El largometraje no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que además alcanzó el título de la película animada más taquillera de todos los tiempos. En este nuevo capítulo, la historia de Riley se amplía con la incorporación de nuevas emociones como Ansiedad, Aburrimiento, Envidia y Vergüenza, que enriquecen su compleja vida emocional. Ahora, Pixar sorprende a su audiencia con el lanzamiento del tráiler de Elio, un nuevo proyecto original que se aleja de sus propiedades más conocidas, prometiendo explorar un territorio completamente nuevo en su universo creativo.

El largometraje seguirá a un niño obsesionado con el espacio llamado Elio que, tras ser abducido por extraterrestres, es confundido con el líder de la Tierra. Según su sinopsis oficial: “Elio, un fanático del espacio con una imaginación activa y una enorme obsesión alienígena, se embarca en una aventura épica cuando es transportado al Communiverso, una organización interplanetaria con representantes de galaxias lejanas. Nuestro protagonista, identificado erróneamente como el embajador de la Tierra ante el resto del universo y completamente desprevenido para ese tipo de presión, debe formar nuevos vínculos con excéntricas formas de vida alienígenas, sobrevivir a una serie de pruebas formidables y, de alguna manera, descubrir quién está destinado a ser en realidad”.

Con respecto al elenco de voces, este audiovisual estará protagonizado por Yonas Kibreab en el papel de Elio, a quien previamente vimos en series como Obi-Wan Kenobi y Sweet Tooth. Junto a él, el reparto se completa con Zoe Saldaña (Guardianes de la Galaxia, Avatar, Emilia Pérez), Brad Garrett (Ratatouille, Enredados) y Jameela Jamil (The Good Place, La probabilidad estadística del amor a primera vista).

Captura del tráiler oficial de Elio

Este proyecto promete una mezcla de comedia, ciencia ficción y aventura, mientras Elio enfrenta retos fuera de este mundo y explora lo que significa ser un líder en un universo vasto y desconocido. Elio llegará a los cines del mundo el próximo 13 de junio de 2025 y está dirigido por Domee Shi (Bao), Adrian Molina (Coco) y Madeline Sharafian (Escandalosos, Red).