Beatles ‘64: el nuevo documental de Disney+, producido por Martin Scorsese, lanza su tráiler

Beatles '64, el nuevo documental sobre la icónica banda, presenta su tráiler.

The Beatles es, indudablemente, una de las bandas más influyentes y queridas de la historia de la música. A lo largo de los años, han sido numerosos los documentales que han explorado su legado, pero su historia sigue siendo infinita y llena de momentos. Ahora, Disney+ se prepara para adentrarse en uno de los capítulos más trascendentales de su carrera: su primera visita a Estados Unidos en 1964. El nuevo audiovisual, titulado Beatles ‘64, acaba de revelar su tráiler, ofreciendo una mirada única a este momento crucial en la historia de la banda.

Beatles ‘64, como indica su título, nos llevará a revivir los momentos clave de la agrupación durante su histórica primera visita a Estados Unidos, explorando el contexto social y la revolución que generó su llegada. Según su sinopsis oficial: “El 7 de febrero de 1964, los Beatles llegaron a la ciudad de Nueva York en medio de una emoción y una histeria sin precedentes. Desde el instante en que aterrizaron en el aeropuerto Kennedy, recibidos por miles de fanáticos, arrasaron con Nueva York y el país entero. Su emocionante debut en The Ed Sullivan Show cautivó a más de 73 millones de espectadores, el evento televisivo más visto de su época, pero también cuenta una historia más íntima detrás de escena, capturando la camaradería de los músicos mientras experimentaban una fama inimaginable”.

No solo será fascinante conocer una nueva perspectiva sobre la Beatlemanía, sino que, a nivel audiovisual, este proyecto se destaca por incluir imágenes inéditas y restauradas en 4K, lo que permitirá a los fanáticos vivir este capítulo de la historia de la banda con una calidad sobresaliente. Además, el adelanto sugiere que Beatles ‘64 no se limitará a entrevistas con expertos y seguidores marcados por el fenómeno, sino que también ofrecerá conversaciones exclusivas con Paul McCartney y Ringo Starr, quienes compartirán sus recuerdos personales sobre ese momento que cambió el curso de la música y la cultura popular.

Captura del tráiler oficial de Beatles '64

En cuanto al equipo detrás de cámara, se encuentra David Tedeschi, reconocido por su trabajo en proyectos como Vinyl y George Harrison: Living in the Material World. La producción está encabezada por el cineasta Martin Scorsese (Taxi Driver), junto a un equipo de productores que aportan una gran experiencia en el mundo musical: Margaret Bodde (Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese), Olivia Harrison (Billy Preston: That’s the Way God Planned It), Sean Ono Lennon (War Is Over!), Jonathan Clyde (The Beatles: Get Back) y Mikaela Beardsley (Reporter).

Beatles ‘64 llegará a Disney+ el próximo 29 de noviembre.