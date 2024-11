‘El Amateur: Operación Venganza’: el thriller protagonizado por Rami Malek lanza su primer adelanto

No lo subestimes. Mira el tráiler de El Amateur: Operación Venganza, una película protagonizada por el ganador del Oscar Rami Malek y el nominado al Oscar Laurence Fishburne. Próximamente, solo en cines.

Rami Malek, actor de 43 años, ha trabajado en numerosos proyectos de cine y televisión, logrando reconocimiento en la industria del entretenimiento. Entre sus primeros papeles destacan La guerra en casa (The War at Home) y su participación en la franquicia Una noche en el museo (Night at the Museum - 2006). Sin embargo, fue en 2015 cuando alcanzó fama internacional gracias a su rol de Elliot en la serie Mr. Robot. Más tarde, en 2018, interpretó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, actuación que le valió el premio Oscar a Mejor Actor. Ahora, Malek se embarca en un nuevo proyecto con El Amateur: Operación Venganza (The Amateur), cuyo primer adelanto acaba de ser estrenado.

En El Amateur: Operación Venganza, Rami Malek interpreta a Charlie Heller, un trabajador de la CIA impulsado por una profunda sed de justicia. Según su sinopsis oficial: “La trama sigue a Heller, un brillante pero profundamente introvertido descifrador de códigos de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Cuando sus superiores se niegan a tomar medidas, toma el asunto en sus propias manos y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para rastrear a los responsables. Su inteligencia se convierte en su arma definitiva para evadir a sus perseguidores y lograr su venganza”.

En el adelanto, vemos cómo un hombre tímido emprende un camino oscuro hasta convertirse en un cazador implacable, sin importar qué o quién se cruza en su camino. La dirección estuvo a cargo de James Hawes, conocido por su trabajo en series como Black Mirror y Slow Horses, mientras que el guion fue escrito por Ken Nolan (La caída del halcón negro, Transformers: el último caballero) y Gary Spinelli (Barry Seal, solo en América), basada en la novela de Robert Littell.

Captura del tráiler oficial de El Amateur: Operación Venganza

Malek no estará solo en este audiovisual, sino que contará con un reparto de actores y actrices destacados. Entre ellos se encuentran Laurence Fishburne (Matrix, Contagio, Río místico), Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel, Superman), Jon Bernthal (The Walking Dead), Caitríona Balfe (Outlander), Michael Stuhlbarg (Llámame por tu nombre), Holt McCallany (Garra de hierro), Julianne Nicholson (Yo, Tonya), Adrian Martinez (La vida secreta de Walter Mitty) y Danny Sapani (Guerra Sin Reglas).

Amateur: Operación Venganza llegará a los cines el próximo 11 de abril de 2025.