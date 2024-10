Slow Horses: la serie de Apple TV+ protagonizada por Gary Oldman es renovada para una sexta temporada

Slow Horses temporada 4

Apple TV+ se ha consolidado como una de las plataformas líderes en el mercado de streaming, ofreciendo un catálogo diverso con proyectos exitosos como Ted Lasso, Disclaimer, The Morning Show, Presumed Innocent y Shrinking. Además, destacan producciones cinematográficas como Lobos (Wolfs - 2024), Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon - 2023), Napoleón y Plan familiar (The Family Plan - 2023), entre otras. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocamos en uno de sus proyectos más importantes: Slow Horses, una serie que ha sido renovada recientemente para su sexta temporada, reafirmando su éxito continuo.

Slow Horses, estrenada en 2022 y basada en las novelas del escritor británico Mick Herron, nos presenta la historia de un grupo de agentes del MI5 que han sido relegados a tareas menores tras cometer errores en sus misiones. Bajo la dirección de un líder cínico y desilusionado, conocido cómo Jackson Lamb, estos “espías fracasados” se encuentran atrapados en una conspiración mucho más grande de lo que imaginaban, poniendo en riesgo la seguridad nacional y su lugar dentro de la agencia.

La reciente confirmación de una nueva temporada emocionó a los fanáticos de este proyecto, especialmente después de la conclusión de la cuarta entrega. La temporada cinco fue anunciada en el mes de enero y se encuentra actualmente en la fase de postproducción. En la temporada más reciente, los espectadores fueron testigos de un desenlace complicado para uno de los integrantes del inusual equipo de Slough House, lo que ha dejado a la audiencia expectante por lo que vendrá.

Slow Horses (AppleTV+)

Slow Horses está protagonizada por Gary Oldman, uno de los actores más queridos y aclamados de su generación, a quien vimos en audiovisuales como Batman: El caballero de la noche (The Dark Knight - 2008), Las horas más oscuras (Darkest Hour - 2017), Drácula de Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula - 1992) y en la franquicia de Harry Potter en el papel de Sirius Black. En esta ocasión, el intérprete encarna al malhumorado Jackson Lamb, el líder desaliñado y poco paciente del equipo de espías, cuyo pasado es un misterio hasta que poco a poco la serie nos va revelando su historia.

Junto a Oldman, el reparto se completa con Kristin Scott Thomas (El paciente inglés, Cuatro bodas y un funeral), Saskia Reeves (Butterfly Kiss, Cierra tus ojos), Rosalind Eleazar (Master of None), Jack Lowden (Las dos reinas, Dunkerque), Christopher Chung (Blitz), Samuel West (All Creatures Great and Small, Van Helsing), Aimee-Ffion Edwards (Peaky Blinders) y Jonathan Pryce (La buena esposa, Los dos papas), entre otros.

Mientras esperamos el estreno de la temporada 5 en 2025, el elenco se encuentra actualmente rodando la sexta entrega de Slow Horses.