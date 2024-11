Wife & Dog: Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike y Anthony Hopkins se unen a la próxima película de Guy Ritchie

Rosamund Pike (REUTERS/Isabel Infantes)

Este año, el cineasta Guy Ritchie ha estado participando en grandes producciones, como Los caballeros (The Gentlemen), una serie de acción y comedia creada por Ritchie para Netflix, que es una adaptación de su película homónima de 2019. Además, ha incursionado en el mundo del cine, estrenando Guerra sin reglas (The Ministry of Ungentlemanly Warfare), un audiovisual ambientado durante la Segunda Guerra Mundial que sigue a un grupo de soldados británicos de élite. Ahora, el cineasta se embarca en un nuevo proyecto titulado Wife & Dog, cuyo elenco principal acaba de ser confirmado.

Wife & Dog contará con un guion escrito por el propio Guy Ritchie, quien también ejercerá como productor junto a Ivan Atkinson (El pacto) y John Friedberg (Longlegs: Coleccionista de almas) de la productora Black Bear (Inmaculada, El código enigma, Asesino sin memoria). En cuanto a la trama, se mantiene un hermetismo absoluto, aunque han adelantado brevemente lo que podemos esperar: “el proyecto nos llevará de regreso al colorido y traicionero mundo de la aristocracia británica”.

Sin embargo, ya han confirmado el reparto principal. Liderando el elenco, se encuentra Benedict Cumberbatch, conocido por su papel en la serie Sherlock y que también ha participado recientemente en proyectos como Eric y La maravillosa historia de Henry Sugar (The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More). Junto a él, estarán Anthony Hopkins (El silencio de los inocentes, Lazos de vida, El Padre) y la actriz Rosamund Pike (Perdida, Orgullo y prejuicio, Saltburn).

Anthony Hopkins en "La última sesión de Freud”

Guy Ritchie no solo tiene Wife & Dog en su futuro cercano, sino que también trabaja en otros dos largometrajes. Uno de ellos es In The Grey, una película de acción protagonizada por Henry Cavill (The Witcher), Jake Gyllenhaal (Primicia mortal, El Duro) y Rosamund Pike. Además, el realizador se encuentra preparando Fountain of Youth, un proyecto que sigue la historia de dos hermanos separados que se unen en un atraco global en busca de la famosa y mitológica Fuente de la Juventud. Esta película contará con las actuaciones de John Krasinski (The Office) y Natalie Portman (El cisne negro), lo que genera aún más interés en el proyecto.

Si bien estas son noticias recientes, estaremos atentos a las futuras actualizaciones sobre Wife & Dog, con la esperanza de conocer más detalles sobre esta nueva y prometedora producción de Ritchie.