Secret Level: la serie basada en videojuegos contará con las voces de Keanu Reeves y Arnold Schwarzenegger

Captura del tráiler oficial de Secret Level

Prime Video, la plataforma que alberga El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power) y The Boys, ha logrado un notable éxito recientemente con su incursión en el mundo del gaming a través de Fallout, la serie que adapta la famosa franquicia de Bethesda. Esta adaptación nos transporta a un relato distópico situado casi doscientos años después de una guerra nuclear que transformó el mundo tal como lo conocíamos. Además de este proyecto, Prime Video está en proceso de desarrollar otras adaptaciones basadas en videojuegos, como Like a Dragon: Yakuza y una serie de Tomb Raider de la mano de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Sin embargo, hoy nos enfocaremos en Secret Level, una ambiciosa producción animada que ha revelado recientemente su elenco principal.

Secret Level será una antología de animación que constará de 15 episodios, cada uno ambientado en los universos de algunos de los videojuegos más queridos. Entre los títulos que se explorarán se encuentran varios de PlayStation aún no revelados, así como Warhammer 40,000, Armored Core, Concord, Dungeons & Dragons, Crossfire, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, PAC-MAN, The Outer Worlds, Unreal Tournament y New World: Aeternum.

Este audiovisual, presentado como una serie destinada a un público adulto y con un presupuesto significativo, ha revelado quiénes serán las voces que formarán parte del elenco. Entre los destacados se encuentran Arnold Schwarzenegger (Terminator, Depredador), Keanu Reeves (The Matrix, John Wick), Kevin Hart (Jumanji: En la selva), Temuera Morrison (El libro de Boba Fett), Ariana Greenblatt (Borderlands), Emily Swallow (Supernatural, The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: destino oculto), Ricky Whittle (American Gods), Patrick Schwarzenegger (Gen V), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost) y Clive Standen (Vikings), entre otros. Este elenco promete aportar un gran dinamismo y talento a la narrativa de Secret Level, haciendo que la expectativa por su lanzamiento crezca aún más.

Secret Level fue creado y producido por Tim Miller, conocido por su trabajo en Deadpool y Terminator: Destino Oculto (Terminator: Dark Fate, 2019). Además, Miller se destacó en el ámbito de la animación con Love, Death & Robots, una serie antológica que él creó y produjo junto a Netflix, la cual ha recibido numerosos elogios de la crítica por su narrativa innovadora y estilo visual. Con su amplia experiencia en proyectos que fusionan acción y animación, Miller promete ofrecer una propuesta emocionante y única en Secret Level, que llegará a Prime Video el próximo 10 de diciembre.