‘Shinobi: Art of Vengeance’ recibe a villanos legendarios de SEGA en su expansión de abril

Shinobi: Art Of Vengeance presenta un nuevo tráiler de su próximo DLC.

El próximo 3 de abril, el popular juego de acción y plataformas Shinobi: Art of Vengeance recibirá el contenido descargable titulado SEGA Villains Stage, que permitirá a los jugadores asumir el papel del maestro ninja Joe Musashi y enfrentarse a tres de los enemigos más emblemáticos de la historia de SEGA: el colosal Death Adder de Golden Axe, el carismático y peligroso Goro Majima de Like a Dragon/Yakuza y el infame Dr. Eggman de Sonic the Hedgehog. Este lanzamiento incluirá también una actualización gratuita que introduce mejoras en la jugabilidad y contenido adicional, reafirmando la intención de SEGA de revitalizar sus sagas clásicas y ofrecer experiencias renovadas tanto a nuevos jugadores como a veteranos de la franquicia.

Características del contenido descargable y precios

La expansión SEGA Villains Stage incorporará cinco nuevos escenarios inspirados en los universos de franquicias icónicas de SEGA. Cada uno contará con una estética y desafíos propios, evocando los mundos originales de Golden Axe, Yakuza y Sonic the Hedgehog. En estos niveles, Joe Musashi se enfrentará a los reconocidos villanos en combates desafiantes que aumentarán la dificultad y el atractivo para los seguidores de estas sagas.

Además de las batallas, el contenido descargable incluirá dos modos Boss Rush en los que los jugadores podrán enfrentarse a todos los nuevos jefes de manera consecutiva, poniendo a prueba su habilidad y conocimiento de las mecánicas del juego. También se añadirán tres nuevos ninpo, técnicas especiales de ninjutsu, pensadas para ampliar las opciones estratégicas y ofrecer ventajas frente a estos poderosos antagonistas. En la parte estética, la expansión ofrece tres atuendos inéditos para Joe Musashi y seis temas musicales nuevos, diseñados para enriquecer la ambientación de cada enfrentamiento.

El contenido descargable estará disponible sin coste adicional para quienes posean la Digital Deluxe Edition del juego. Los jugadores que cuenten con la edición estándar de Shinobi: Art of Vengeance podrán adquirir el contenido de manera independiente por 9,99 dólares o, si prefieren un paquete de mejora, por 11,99 dólares. Esta estructura de precios permite un acceso flexible al nuevo contenido, aunque existen diferencias de acuerdo con la edición adquirida originalmente.

Detalles sobre la actualización gratuita

Al mismo tiempo que el lanzamiento del contenido descargable, todos los jugadores recibirán un parche gratuito que añadirá el esperado modo Hardcore. Esta modalidad está orientada a quienes buscan una experiencia más desafiante, aumentando la dificultad de los enemigos y exigiendo mayor dominio de las mecánicas avanzadas del combate. Junto con el modo Hardcore, se implementarán ajustes en el sistema de combate para mejorar su fluidez y equilibrio, en respuesta a los comentarios de la comunidad.

La actualización también traerá mejoras visibles en la interfaz, como cambios en los contornos de los personajes, una nueva visualización del mapa y la optimización del sistema de tutoriales para facilitar el acceso a información esencial durante las partidas. De este modo, SEGA busca no solo añadir contenido sino también perfeccionar la experiencia principal tanto para quienes ya disfrutan del título como para quienes se integran por primera vez.

Shinobi: Art of Vengeance, de Lizarcube.

Reacción de la comunidad y expectativas ante la expansión

Muchos seguidores que crecieron junto a las diferentes franquicias de SEGA consideran que enfrentar a Joe Musashi contra Death Adder, Goro Majima y Dr. Eggman implica un encuentro generacional entre las sagas más reconocidas de la compañía. Este tipo de colaboraciones se ha visto poco en la historia de SEGA, por lo que la llegada de SEGA Villains Stage genera altas expectativas entre los fanáticos y despierta curiosidad en nuevos jugadores interesados en explorar universos previamente independientes.

En foros y redes sociales, los usuarios han recibido positivamente el anuncio, aunque también han surgido dudas sobre la dificultad de los próximos enfrentamientos y la adaptación de las mecánicas originales de Shinobi a escenarios y personajes tan diferentes. Algunos señalan que la incorporación de un villano como Goro Majima, conocido por el combate callejero en Yakuza, podría plantear retos de diseño interesantes pero complejos, mientras que los seguidores clásicos se preguntan si la esencia de cada antagonista estará bien reflejada en sus respectivos niveles.

Al mismo tiempo, la inclusión de mejoras en la dificultad y adaptaciones para distintos perfiles de jugadores en la actualización gratuita ha sido valorada de forma positiva. Esto permite a quienes buscan desafíos importantes, como los speedrunners, ajustar la experiencia a sus preferencias, sin dejar de lado a quienes desean adentrarse en el género de acción y plataformas con opciones más accesibles.